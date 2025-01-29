В МИД оценили ситуацию с сирийским портом Тартус, где находится российская база ВМФ

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что вопрос управления в порту Тартус в Сирии, где расположена база ВМФ России, имеет технический характер. Он отметил, что запланированы консультации для обсуждения ситуации.

«Это чисто технический вопрос, касающийся нашей компании. Я уверен, что можно найти приемлемые варианты решения», — ответил Богданов, когда его спросили, обсуждали ли в Дамаске вопрос управления портом на фоне информации в СМИ о разрыве соглашения.