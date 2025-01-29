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28 января, 23:50

В МИД оценили ситуацию с сирийским портом Тартус, где находится российская база ВМФ

Богданов назвал чисто техническим вопрос соглашения об управлении в порте Тартус

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что вопрос управления в порту Тартус в Сирии, где расположена база ВМФ России, имеет технический характер. Он отметил, что запланированы консультации для обсуждения ситуации.

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«Это чисто технический вопрос, касающийся нашей компании. Я уверен, что можно найти приемлемые варианты решения», — ответил Богданов, когда его спросили, обсуждали ли в Дамаске вопрос управления портом на фоне информации в СМИ о разрыве соглашения.

Ранее сообщалось, что новые сирийские власти расторгли соглашение с Россией о порте в Тартусе. Чиновники Сирии отметили, что порт почти не функционировал из-за высоких тарифов и расходов на логистику.

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Wikipedia / Taras Kalapun

Лия Мурадьян
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