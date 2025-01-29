В МИД оценили ситуацию с сирийским портом Тартус, где находится российская база ВМФ
Богданов назвал чисто техническим вопрос соглашения об управлении в порте Тартус
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов подчеркнул, что вопрос управления в порту Тартус в Сирии, где расположена база ВМФ России, имеет технический характер. Он отметил, что запланированы консультации для обсуждения ситуации.
«Это чисто технический вопрос, касающийся нашей компании. Я уверен, что можно найти приемлемые варианты решения», — ответил Богданов, когда его спросили, обсуждали ли в Дамаске вопрос управления портом на фоне информации в СМИ о разрыве соглашения.
Ранее сообщалось, что новые сирийские власти расторгли соглашение с Россией о порте в Тартусе. Чиновники Сирии отметили, что порт почти не функционировал из-за высоких тарифов и расходов на логистику.
Wikipedia / Taras Kalapun