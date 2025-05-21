В Армении активисты перепутали делегацию Лаврова с кортежем главы МО Ирана

В столице Армении представители антироссийской политической силы «За республику» провели акцию протеста, ошибочно направленную на главу Минобороны Ирана Азиза Насирзаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной сайт 1in.am.

Активисты вышли с транспарантами, содержащими антироссийские лозунги, и выстроились вдоль дороги, по которой, как предполагалось, должен был проехать кортеж главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Однако проезжавший автомобильный кортеж принадлежал Насирзаде.

Несмотря на ошибку, видеозапись акции была опубликована на интернет-ресурсах, связанных с партией «За республику». Было дано пояснение, что таким образом активисты встретили прибытие Лаврова в Ереван. При этом на момент проведения акции российский министр иностранных дел ещё не прибыл в армянскую столицу.