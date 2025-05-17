Лавров оценил роль США в том, что Киев принял предложение РФ о переговорах

В ходе телефонной беседы с госсекретарём США Марко Рубио министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил вклад американской стороны в решение Киева вернуться к переговорному процессу в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров», — говорится в сообщении.

Глава российского МИД подтвердил открытость к продолжению диалога и совместных усилий с американской стороной в рамках обсуждаемой темы.