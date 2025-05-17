Лавров оценил роль США в том, что Киев принял предложение РФ о переговорах
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
В ходе телефонной беседы с госсекретарём США Марко Рубио министр иностранных дел России Сергей Лавров положительно оценил вклад американской стороны в решение Киева вернуться к переговорному процессу в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
«Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров», — говорится в сообщении.
Глава российского МИД подтвердил открытость к продолжению диалога и совместных усилий с американской стороной в рамках обсуждаемой темы.
Напомним, 17 мая по инициативе Вашингтона прошли телефонные переговоры между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио. В ходе беседы стороны обсудили результаты недавних российско-украинских консультаций в Стамбуле. Американский госсекретарь положительно оценил достигнутые договорённости, включая взаимный обмен военнопленными и подготовку сторонами своих предложений по условиям возможного перемирия.