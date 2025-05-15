«Знаю несколько слов, но...» Лавров счёл позорищем отказ послов ЕС от встречи

Российский МИД направлял приглашения всем дипломатам Евросоюза, чтобы провести свободную беседу по вопросам Украины, однако никто из послов не изъявил желания, что можно считать «позорищем» для мира европейской дипломатии. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Они коллективно отказались. Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто... Знаю несколько слов, но... Это позорище для любого дипломата», — возмутился Лавров в ходе заседания Дипломатического клуба.

Он пояснил, что предполагался свободный формат встречи, когда европейские послы смогли бы задать любые интересующие их вопросы по украинскому конфликту.