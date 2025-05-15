«Знаю несколько слов, но...» Лавров счёл позорищем отказ послов ЕС от встречи
Лавров назвал позорищем отказ послов ЕС от свободной беседы по Украине в МИД РФ
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Российский МИД направлял приглашения всем дипломатам Евросоюза, чтобы провести свободную беседу по вопросам Украины, однако никто из послов не изъявил желания, что можно считать «позорищем» для мира европейской дипломатии. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.
«Они коллективно отказались. Когда ты работаешь в любой стране, и тебя министр иностранных дел приглашает на свободную беседу, ты не посол тогда. Ты просто... Знаю несколько слов, но... Это позорище для любого дипломата», — возмутился Лавров в ходе заседания Дипломатического клуба.
Он пояснил, что предполагался свободный формат встречи, когда европейские послы смогли бы задать любые интересующие их вопросы по украинскому конфликту.
Также Лавров обращал внимание, что западные страны в последние несколько дней задвинули на задний план своё требование о «перемирии» на Украине. Акцент в публичных заявлениях коллег резко сместился. Кроме того, дипломат сравнил Владимира Зеленского с жалким человеком из-за его условия о присутствии президента РФ Владимира Путина в Стамбуле.