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Регион
21 мая, 10:29

Лавров: Макрон и все его министры ненавидят Россию

Глава российского МИД Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Глава российского МИД Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Французское руководство, включая президента Эмманюэля Макрона, испытывает явную неприязнь к России. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном Лавров отметил, что Франция занимает ведущие позиции в группе стран, враждебно настроенных к Москве. По словам российского дипломата, Макрон и его министры «просто пышут ненавистью в отношении России».

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Ранее Лавров заявил, что заявления Макрона о конфликте на Украине невозможно «понять умом». Таким образом глава российского МИД прокомментировал заявление президента Франции о вероятном размещении войск западных стран на территории Украины.

Александра Мышляева
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