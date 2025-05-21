Лавров: Макрон и все его министры ненавидят Россию

В ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном Лавров отметил, что Франция занимает ведущие позиции в группе стран, враждебно настроенных к Москве. По словам российского дипломата, Макрон и его министры «просто пышут ненавистью в отношении России».