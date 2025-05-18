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Регион
18 мая, 07:45

Макрон дерзко высказался в адрес Путина и попросил помощи у Трампа

BFMTV: Макрон призвал Трампа ответить на «циничное» отношение Путина к Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с жёстким заявлением против российского лидера Владимира Путина. Глава французского государства обвинил Путина в «циничном» отношении к ситуации на Украине. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

На фоне этого заявления Макрон призвал главу Белого дома Дональда Трампа прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Я верю — даже убеждён — что президент Трамп, заботясь о доверии к США, отреагирует на это», — подчеркнул французский лидер.

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Недавно Макрон попал в необычную ситуацию и привлёк внимание СМИ. Так, в албанской столице Тиране во время встречи европейских лидеров Макрон подошёл к Эрдогану, который сидел за столом, и положил свою ладонь на его руку. Хотя содержание их беседы не было слышно, наблюдателям бросилось в глаза, как Эрдоган держит коллегу за палец, в то время как Макрон пытается освободить свою руку. Турецкие СМИ расценили такое поведение французского президента как признак слабости.

Ольга Сливченко
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