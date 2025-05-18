Макрон дерзко высказался в адрес Путина и попросил помощи у Трампа

Недавно Макрон попал в необычную ситуацию и привлёк внимание СМИ. Так, в албанской столице Тиране во время встречи европейских лидеров Макрон подошёл к Эрдогану, который сидел за столом, и положил свою ладонь на его руку. Хотя содержание их беседы не было слышно, наблюдателям бросилось в глаза, как Эрдоган держит коллегу за палец, в то время как Макрон пытается освободить свою руку. Турецкие СМИ расценили такое поведение французского президента как признак слабости.