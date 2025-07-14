Макрон заявил, что действия России представляют главную угрозу для Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал действия России крупнейшей угрозой для европейской безопасности. Об этом он заявил в ежегодном обращении к военным накануне Дня взятия Бастилии.

По словам Макрона, для противостояния этой угрозе Европейскому союзу необходимо самоорганизоваться и выработать единую стратегию. Выступление транслировалось из Елисейского дворца в социальной сети X.

Французский лидер подчеркнул, что российская угроза существует на границах Европы от Кавказа до Арктики, и является «подготовленной, организованной и постоянной». Он добавил, что европейское будущее определяется необходимостью самоорганизоваться, чтобы ответить на эту угрозу и сдержать её ради сохранения мира.