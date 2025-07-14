Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что французский лидер Эмманюэль Макрон за двое суток до выступления перед армейским командованием поручил генералу Тьерри Буркхарду озвучить утверждение о приоритетности Франции среди целей Москвы.

«Речь Макрона перед вооружёнными силами: кто ещё может верить в этот грандиозный театр? Чистый цинизм Макрона: попросить высокопоставленного офицера за 48 часов до выступления сказать, что Франция — приоритетная цель России», — написал Дюпон в соцсети X.

Он добавил, что президент предупредил депутатов о возможной ответственности за сокращение бюджета армии при голосовании за цензуру и призвал граждан внести личный вклад в военные действия.