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13 июля, 23:09

«Чистый цинизм»: Во Франции раскрыли приказ Макрона главе Генштаба перед обращением к армии

Дюпон-Эньян: Макрон приказал Буркхарду назвать Францию целью России

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Nicolas Economou

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Nicolas Economou

Лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что французский лидер Эмманюэль Макрон за двое суток до выступления перед армейским командованием поручил генералу Тьерри Буркхарду озвучить утверждение о приоритетности Франции среди целей Москвы.

«Речь Макрона перед вооружёнными силами: кто ещё может верить в этот грандиозный театр? Чистый цинизм Макрона: попросить высокопоставленного офицера за 48 часов до выступления сказать, что Франция — приоритетная цель России», — написал Дюпон в соцсети X.

Он добавил, что президент предупредил депутатов о возможной ответственности за сокращение бюджета армии при голосовании за цензуру и призвал граждан внести личный вклад в военные действия.

Макрон назвал число стран в «коалиции желающих»
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Ранее Макрон заявил, что Франция начнёт диалог с Европейским союзом по возможному использованию её ядерного оружия в рамках коллективной европейской безопасности. Недавно между Парижем и Лондоном было заключено соглашение по координации действий.

Тимур Хингеев
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