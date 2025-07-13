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Регион
13 июля, 19:36

Макрон: Франция начнёт диалог с ЕС по вопросу использования её ядерного арсенала

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил, что Франция начнёт диалог с Европейским союзом по возможному использованию её ядерного оружия в рамках коллективной европейской безопасности. Заявление прозвучало во время ежегодного обращения к вооружённым силам Франции. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

«Чтобы дать полную оценку роли нашего ядерного оружия для коллективной безопасности, я поставил задачу нашему министру обороны начать стратегический диалог с теми нашими европейскими партнёрами, кто к этому готов. Я вернусь к этому вопросу в конце года, чтобы оценить прогресс», — сообщил Макрон.

Он уточнил, что на неделе было заключено соглашение между Францией и Британией по координации действий в сфере ядерного сдерживания. По его словам, страны совместно способны ответить на любые, даже самые серьёзные угрозы.

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Ранее Макрон объявил о двукратном увеличении военного бюджета Франции к 2027 году. Военный бюджет страны вырастет до 64 миллиардов евро. В 2017 году он составлял 32 миллиарда евро, и по закону о военном планировании его планировалось удвоить к 2030 году.

Алена Пенчугина
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