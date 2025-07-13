Макрон объявил о двукратном увеличении военного бюджета Франции к 2027 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что военный бюджет страны к 2027 году вырастет до 64 миллиардов евро, что вдвое больше, чем в 2017 году. Он отметил, что в 2017 году бюджет составлял 32 миллиарда евро, и по закону о военном планировании его планировалось удвоить к 2030 году.

Однако это произойдёт уже к 2027 году. Макрон сделал это заявление в своем ежегодном обращении к вооружённым силам накануне Дня взятия Бастилии, 14 июля. Трансляция проходила на официальном аккаунте Елисейского дворца.

«В 2017 году бюджет обороны составлял 32 миллиарда евро. Согласно нашему закону о военном планировании, мы условились удвоить его к 2030 году. Но мы сделаем это к 2027 году. Это будет новое историческое усилие. К 2027 году наш военный бюджет вырастет вдвое и составит 64 миллиарда евро», – сказал Макрон.