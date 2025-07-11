Неужели скоро развод? Жена Макрона унизила супруга прямо на глазах у Карла III

Во время совместной прогулки с королевской четой в Великобритании первая леди Франции Брижит Макрон снова отказалась подавать руку своему мужу, французскому лидеру Эмманюэлю Макрону. Очередные унижения, видимо, стали для супругов уже традицией.

Во время встречи с королём Карлом III Макрон попытался взять за руку свою жену, однако она отстранилась и, судя по выражению лица, осталась недовольна этим жестом. Видеозапись этого момента вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где пользователи обратились к Макрону с просьбой прокомментировать ситуацию.