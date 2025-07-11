Неужели скоро развод? Жена Макрона унизила супруга прямо на глазах у Карла III
Брижит Макрон отказалась взять супруга за руку на глазах у Карла III
Обложка © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot
Во время совместной прогулки с королевской четой в Великобритании первая леди Франции Брижит Макрон снова отказалась подавать руку своему мужу, французскому лидеру Эмманюэлю Макрону. Очередные унижения, видимо, стали для супругов уже традицией.
Брижит Макрон отказалась взять супруга за руку во время прогулки. Видео © Telegram/ Радио Sputnik
Во время встречи с королём Карлом III Макрон попытался взять за руку свою жену, однако она отстранилась и, судя по выражению лица, осталась недовольна этим жестом. Видеозапись этого момента вызвала бурную реакцию в социальных сетях, где пользователи обратились к Макрону с просьбой прокомментировать ситуацию.
Напомним, что по прибытии в Великобританию супруга французского президента проигнорировала его, спускаясь с трапа самолёта, и отказалась принять предложенную руку. При этом, Брижит Макрон не в первый раз удивляет общественность своим поведением по отношению к мужу на публике. Не так давно пресса стала свидетелем их размолвки во время визита во Вьетнам. Камеры запечатлели момент, когда супруга французского президента дала ему пощечину и отказалась от предложенной руки.