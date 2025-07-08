Руки прочь: Жена опять публично унизила Макрона

Супруга президента Франции Брижит Макрон вновь оказалась в центре внимания — на этот раз из-за холодного жеста по отношению к мужу. По прибытии в Великобританию первая леди отказалась принять протянутую руку Эммануэля Макрона, предложенную для помощи при спуске с трапа самолета.

Кадры, показанные телеканалом France 24, запечатлели момент, когда президент первым выходит из самолета и останавливается, чтобы помочь жене спуститься по узкому трапу. Однако Брижит, облачённая в белое платье и туфли на высоких каблуках, предпочла держаться за поручень и проигнорировала руку супруга. После этого Макрон опустил руку и направился к встречающим — принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

Это не первый неловкий эпизод в публичных отношениях пары. В мае во время визита во Вьетнам камеры зафиксировали, как президент Франции получает удар по лицу от своей жены: на видео не видно Брижит полностью, но можно заметить, как её руки толкают Макрона в область подбородка. Инцидент тогда вызвал волну обсуждений в европейских СМИ и соцсетях.