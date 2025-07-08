«Эмоциональный SOS»: Сексолог объяснила скандальное поведение жены Макрона

Во время недавнего государственного визита президент Франции Эмманюэль Макрон подал руку своей супруге во время спуска по трапу самолёта, но та отказалась её взять. Психолог и сексолог Ирина Гуляева в интервью «Постньюс» охарактеризовала подобное демонстративное отстранение не как обиду на публике, а как эмоциональный манифест накопившейся усталости и невысказанных чувств.

«Пощёчина или демонстративный игнор — это эмоциональный SOS. Такой жест говорит о том, что конструктивные диалоги уже не работают, а накопленные чувства просятся наружу через тело и действия. Это не унижение партнёра — это способ сохранить саму себя», — заявила Гуляева.

Эксперт добавила, что в длительных отношениях, где один из супругов постоянно находится в центре внимания медиа, второй нередко превращается в «эмоционального донора», отдавая все силы на поддержку имиджа и комфорт партнёра. Любовь при этом может сохраняться, но трансформируется: меняется язык невербального общения и способы проявления заботы.