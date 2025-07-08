«Эмоциональный SOS»: Сексолог объяснила скандальное поведение жены Макрона
Сексолог Гуляева: Жена Макрона проигнорировала его из-за невысказанных чувств
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Во время недавнего государственного визита президент Франции Эмманюэль Макрон подал руку своей супруге во время спуска по трапу самолёта, но та отказалась её взять. Психолог и сексолог Ирина Гуляева в интервью «Постньюс» охарактеризовала подобное демонстративное отстранение не как обиду на публике, а как эмоциональный манифест накопившейся усталости и невысказанных чувств.
«Пощёчина или демонстративный игнор — это эмоциональный SOS. Такой жест говорит о том, что конструктивные диалоги уже не работают, а накопленные чувства просятся наружу через тело и действия. Это не унижение партнёра — это способ сохранить саму себя», — заявила Гуляева.
Эксперт добавила, что в длительных отношениях, где один из супругов постоянно находится в центре внимания медиа, второй нередко превращается в «эмоционального донора», отдавая все силы на поддержку имиджа и комфорт партнёра. Любовь при этом может сохраняться, но трансформируется: меняется язык невербального общения и способы проявления заботы.
Напомним, что президент Франции и его супруга прибыли на мероприятие в Лондон. При спуске по трапу Макрон протянул руку жене, однако та проигнорировала жест и продолжила держаться за поручень. После этого политик опустил руку и направился к встречающим — принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.