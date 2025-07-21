Расходы офиса Макрона вдвое превысили бюджет города с населением в 50 тысяч
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Офис президента Франции Эмманюэля Макрона за 2024 год израсходовал 123 миллиона евро (примерно $143 млн), сообщает радиостанция RTL со ссылкой на отчёт Счетной палаты страны. Эта сумма почти вдвое превышает годовой бюджет среднего французского города с населением около 50 тысяч жителей. При этом расходы президентской администрации сократились по сравнению с прошлым годом на 6,7 млн евро, или 2,2%.
Согласно отчёту, перерасход по сравнению с утверждённым бюджетом объясняется организацией торжественных мероприятий, увеличением заработной платы сотрудников, а также сдачей жилья и резиденций по льготным ценам. Например, проведение шести государственных ужинов в минувшем году стоило бюджету 63 тысячи евро, а участие в этих приемах первой леди Брижит Макрон — 316 тысяч евро.
Основная часть средств ушла на рост фонда оплаты труда — более 800 сотрудников администрации получили надбавки, в том числе около 300 представителей республиканской гвардии, которым иногда выплачиваются двойные оклады. Это привело к увеличению этой статьи расходов на $76 млн. Издание отмечает, что из-за работы в связке с МВД сотрудники гвардии получают оплату за одни и те же сверхурочные от разных ведомств.
Кроме того, дополнительные расходы возникли из-за открытия в прошлом году чайного дома напротив резиденции президента, который пока не смог выйти на самоокупаемость из-за нехватки гостей.
А ранее бездельник-Макрон вывел французов из себя новой партией фото «президентских будней». Личный фотограф главы Франции опубликовала новую подборку вдохновляющих снимков политика, которого шутливо называют Charme sacré («святое очарование») за его любовь к эффектным позам перед объективом. На очередных фотографиях запечатлены моменты из обычного дня президента во время его визита на саммит G7 в Канаде в июне. На одном кадре Макрон начинает утро пробежкой, на другом — выполняет разминку на фоне горных пейзажей. Далее следуют рабочие встречи, среди которых встреча с президентом США Дональдом Трампом. Не обошлось и без фирменной фотосессии: глава государства с телефоном в руке, сосредоточенный и слегка напряжённый, ловко позирует, подчёркивая выразительность каждого движения и черты лица под идеальным углом.