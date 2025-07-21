Расходы офиса Макрона вдвое превысили бюджет города с населением в 50 тысяч

Офис президента Франции Эмманюэля Макрона за 2024 год израсходовал 123 миллиона евро (примерно $143 млн), сообщает радиостанция RTL со ссылкой на отчёт Счетной палаты страны. Эта сумма почти вдвое превышает годовой бюджет среднего французского города с населением около 50 тысяч жителей. При этом расходы президентской администрации сократились по сравнению с прошлым годом на 6,7 млн евро, или 2,2%.

Согласно отчёту, перерасход по сравнению с утверждённым бюджетом объясняется организацией торжественных мероприятий, увеличением заработной платы сотрудников, а также сдачей жилья и резиденций по льготным ценам. Например, проведение шести государственных ужинов в минувшем году стоило бюджету 63 тысячи евро, а участие в этих приемах первой леди Брижит Макрон — 316 тысяч евро.

Основная часть средств ушла на рост фонда оплаты труда — более 800 сотрудников администрации получили надбавки, в том числе около 300 представителей республиканской гвардии, которым иногда выплачиваются двойные оклады. Это привело к увеличению этой статьи расходов на $76 млн. Издание отмечает, что из-за работы в связке с МВД сотрудники гвардии получают оплату за одни и те же сверхурочные от разных ведомств.

Кроме того, дополнительные расходы возникли из-за открытия в прошлом году чайного дома напротив резиденции президента, который пока не смог выйти на самоокупаемость из-за нехватки гостей.