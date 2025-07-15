«Не удивлюсь, если бьёт по пятницам»: Сваха раскрыла, почему Макрон терпит унижения от жены
Сваха Осипова: Макрон предпочитает властных женщин и готов терпеть унижения
Эмманюэль Макрон с женой. Обложка © ТАСС / ЕРА
Профессиональная сваха Анна Осипова поделилась своими размышлениями о причинах, по которым французский президент Эммануэль Макрон, по-видимому, мирится с унизительным отношением со стороны своей жены — Брижит. По её словам, дело в том, что есть мужчины, которым нравятся властные женщины.
«Могу сказать, как сваха, что с каждым годом запрос на «доминирующую леди» возрастает. Я не буду перечислять всё то, что просят мужчины в приватном разговоре, это не для слабонервных, но факт остаётся фактом: есть мужчины, которым нравится, когда над ними властвует женщина и, порой, даже унижает их», — пояснила эксперт в беседе с порталом «Страсти».
Осипова подчеркнула, что подобные мужчины встречаются нечасто, но тенденция к их увеличению, к сожалению, очевидна. При внимательном взгляде на супругу Макрона сложно не заметить недостаток нежных, женственных черт, свойственных истинным леди. Она, по словам эксперта, производит впечатление стальной женщины, в то время как её супруг выглядит рядом с ней юным и неопытным. Осипова выразила мнение, что для Макрона и его жены подобные отношения в порядке вещей.
«Не удивлюсь, если она его бьёт по пятницам (улыбается). То, что Макрон это терпит, говорит лишь о том, что его всё устраивает. А нормально это или нет — решать точно не нам», — подытожила сваха.
Напомним, что ранее в Великобритании супруга французского президента проигнорировала его, спускаясь с трапа самолёта, и отказалась принять предложенную руку. При этом, Брижит Макрон не в первый раз удивляет общественность своим поведением по отношению к мужу на публике. Не так давно пресса стала свидетелем их размолвки во время визита во Вьетнам. Камеры запечатлели момент, когда супруга французского президента дала ему пощечину и отказалась от предложенной руки.