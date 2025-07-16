Показуха уже надоела: Бездельник-Макрон вывел французов из себя новой партией фото «президентских будней»

Личный фотограф французского лидера Соазиг де ла Муассоньер разместил в соцсети очередную порцию воодушевляющих фотографий Эмманюэля Макрона, которого во Франции в шутку уже прозвали Сharme sacré (святое очарование) за позирование на камеру.

Макрон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ soazigdelamoissonniere

Макрон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ soazigdelamoissonniere

Макрон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ soazigdelamoissonniere

Макрон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ soazigdelamoissonniere

Несколько кадров буквально рисуют обычный день французского лидера во время его пребывания в Канаде на саммите G7 в июне этого года. Вот Макрон начинает утро с изящной пробежки, затем разминается на фоне роскошного вида на горы. Затем деловая часть дня — например, встреча с президентом США Дональдом Трампом. И, наконец, традиционная фотосессия с телефоном: сосредоточенный взгляд, в меру серьёзен, каждый мускул на лице на своём месте и под нужным ракурсом.

«Прекрасно! Только зачем мне знать, как президент бегает?! Пусть играет мускулами на политической арене», — написал один из комментаторов под фото.

«Горы оценил, кроссовки классные, но эта показуха уже надоела», — возмутился другой подписчик из Франции.

«Наше святое очарование никак не может наиграться с фотосетами! Но по ходу Трамп и без спорта сильнее. Смотрите, как сжал руку Макрону, кости бы не переломал», — написал француз.