«Европа сама себя пугает»: Генерал раскрыл блеф Макрона об угрозе со стороны России
Генерал Липовой счёл блефом заявления Макрона об угрозе со стороны России
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон блефует, когда делает заявления об угрозе со стороны России, уверен генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Европа сама себя вогнала в политический, экономический и военный кризис, выполняя команды из-за океана и поддерживая Украину в ущерб собственным интересам.
Собеседник «Царьграда» также подчеркнул, что наибольшую угрозу Европе сегодня представляют их же политики, в том числе Макрон, который пугает граждан страшилками о войне с Россией, чтобы активизировать военную экономику. Кроме того, президент Франции хочет на фоне антироссийской истерии стать лидером ЕС и НАТО.
«Но мы все понимаем, что это всё блеф. Европе никто не угрожает. И Европа сама себя начинает пугать. И самую большую опасность для Европы на сегодняшний день представляет руководство ЕС, которое полностью уже завело Европу в тупик», — отметил Герой России.
Ранее Эмманюэль Макрон заявил, что действия России якобы представляют главную угрозу для Европы. Кроме того, обращаясь к армии, политик призвал сделать так, чтобы Францию боялись.