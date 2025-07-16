Президент Франции Эмманюэль Макрон блефует, когда делает заявления об угрозе со стороны России, уверен генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Европа сама себя вогнала в политический, экономический и военный кризис, выполняя команды из-за океана и поддерживая Украину в ущерб собственным интересам.

Собеседник «Царьграда» также подчеркнул, что наибольшую угрозу Европе сегодня представляют их же политики, в том числе Макрон, который пугает граждан страшилками о войне с Россией, чтобы активизировать военную экономику. Кроме того, президент Франции хочет на фоне антироссийской истерии стать лидером ЕС и НАТО.