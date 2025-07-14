Мечтающий об общеевропейском лидерстве Макрон готовит коварный план по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит коварный план по Украине, уверен завкафедрой политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, глава государства стремится к общеевропейскому лидерству, пытаясь выделиться на фоне менее ярких премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Вот сейчас он высказывает свою идею, уже не о миротворцах на Украине, а о войсках, которые зайдут после определённого рода соглашений. Заговорил об их помощи в восстановлении промышленности на «свободной» территорию Украины и о подготовке ВСУ к будущим боевым действиям», — отметил политолог в интервью радио «Комсомольская правда».