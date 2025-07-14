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14 июля, 10:00

Мечтающий об общеевропейском лидерстве Макрон готовит коварный план по Украине

Политолог Кошкин: Макрон готовит коварный план по Украине

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Президент Франции Эмманюэль Макрон готовит коварный план по Украине, уверен завкафедрой политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, глава государства стремится к общеевропейскому лидерству, пытаясь выделиться на фоне менее ярких премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

«Вот сейчас он высказывает свою идею, уже не о миротворцах на Украине, а о войсках, которые зайдут после определённого рода соглашений. Заговорил об их помощи в восстановлении промышленности на «свободной» территорию Украины и о подготовке ВСУ к будущим боевым действиям», — отметил политолог в интервью радио «Комсомольская правда».

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Напомним, ранее Эмманюэль Макрон пообещал отправить самолёты и корабли к Украине даже после перемирия. По его словам, франко-британский контингент на Украине может достигнуть 50 тысяч солдат. Кроме того, президент Франции объявил о двукратном увеличении военного бюджета страны к 2027 году.

Борис Эльфанд
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