Американский журналист нашёл фейк в заявлении Парижа о таинственном свёртке Макрона
Журналист Фази заявил о фейке в посте Елисейского дворца с оправданием Макрона
Свёрток на столе Макрона. Обложка © X / elysee
Американский публицист Томас Фази отреагировал на попытку Елисейского дворца оправдать президента Франции Эмманюэля Макрона после скандального видео из поезда на обратном пути из Киева. Администрация главы государства сообщила, якобы напоминающий наркотики свёрток на столе политика является обыкновенной салфеткой. Впрочем, по мнению журналиста, не всё в этой публикации — правда.
Елисейский дворец сопроводил пост снимками, на которых заметно, что на столе перед Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером действительно лежит салфетка. Подпись к совместному фото гласит, что встреча трёх политиков олицетворяет «европейское единство для строительства мира».
«Это тоже фейковые новости. На первой картинке, может, и салфетка, но на второй — кучка дискредитированных лидеров, настроенных на войну, а не на мир», — отреагировал журналист.
Ранее ситуацию прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата, её источники на Западе давно подтверждают, что европейские лидеры сидят на наркотиках.