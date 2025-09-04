Желаемые главарём киевского режима Владимиром Зеленским гарантии безопасности носят «неприемлемый характер». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Все эти идеи киевского главаря, которые, по сути, являются калькой инициатив европейских спонсоров — даже не спонсоров, а европейской партии войны, как мы уже не раз говорили, носят абсолютно неприемлемый характер», — сообщила дипломат.

По её словам, такие шаги не обеспечивают защиту Украины, а превращают её в плацдарм для провокаций против России. Захарова подчеркнула, что концепции, выдвигаемые Киевом, фактически угрожают стабильности на континенте, а не укрепляют её, и призвала учитывать последствия подобных решений.