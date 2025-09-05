WSJ: США помогли разработать план развёртывания европейских войск на Украине
Европейские военные подготовили стратегию размещения на Украине свыше 10 тысяч солдат, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатический источник. План формировался при участии американских генералов.
«Европейские военачальники разработали подробный план развёртывания, который предусматривает создание на Украине двух групп сухопутных войск: одна будет заниматься обучением и оказанием помощи украинским военным, а вторая, отдельная группа сил сдерживания, будет препятствовать будущему вторжению России», — говорится в статье.
Кроме того, согласно источнику, воздушное патрулирование украинского неба будет обеспечивать авиация, базирующаяся за пределами страны. В разработке участвовали генералы США, включая руководителя объединённого командования НАТО в Европе.
Ранее в Болгарии, Румынии и Италии сообщили об отказе от отправки собственных Вооружённых сил на Украину. Они намерены помогать посредством логистики и обучения. Кроме того, София совместно с Бухарестом и Анкарой планирует создать черноморский центр безопасности.