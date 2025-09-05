Мессенджер MAX
4 сентября, 23:03

Три страны Европы не будут отправлять войска на Украину

Румыния, Болгария и Италия отказались направлять войска на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Власти Болгарии, Румынии и Италии сообщили, что не будут отправлять собственные войска на территорию Украины, сосредоточившись на помощи в логистике и поддержке безопасности.

Президент Румынии Никушор Дан в интервью телеканалу Antena 1 отметил, что страна готова предоставлять базы и инфраструктуру для миротворческих операций, но только после прекращения огня. По его словам, Бухарест намерен помогать операциями через логистические ресурсы.

Премьер Болгарии Росен Желязков сообщил, что София предоставит тральщики, вспомогательные корабли и авиационную инфраструктуру, действуя в рамках решения парламента. Он также уточнил, что Болгария совместно с Турцией и Румынией планирует создать черноморский центр безопасности.

Итальянский премьер Джорджа Мелони подтвердила, что Рим не будет отправлять войска, но готов содействовать прекращению огня через мониторинг и обучение за пределами Украины. Она предложила разработать механизм коллективной безопасности на основе пятой статьи Вашингтонского договора, как элемент гарантий для Незалежной.

В Европе решили сделать из Украины дикобраза
Ранее политолог заявил, что войска западных стран никогда не будут введены на Украину, и в Европе это понимают. По его словам, Россия неоднократно давала понять, что выступает категорически против присутствия военного контингента Североатлантического альянса на территории Незалежной.

Тимур Хингеев
