Румыния, Болгария и Италия отказались направлять войска на Украину
Власти Болгарии, Румынии и Италии сообщили, что не будут отправлять собственные войска на территорию Украины, сосредоточившись на помощи в логистике и поддержке безопасности.
Президент Румынии Никушор Дан в интервью телеканалу Antena 1 отметил, что страна готова предоставлять базы и инфраструктуру для миротворческих операций, но только после прекращения огня. По его словам, Бухарест намерен помогать операциями через логистические ресурсы.
Премьер Болгарии Росен Желязков сообщил, что София предоставит тральщики, вспомогательные корабли и авиационную инфраструктуру, действуя в рамках решения парламента. Он также уточнил, что Болгария совместно с Турцией и Румынией планирует создать черноморский центр безопасности.
Итальянский премьер Джорджа Мелони подтвердила, что Рим не будет отправлять войска, но готов содействовать прекращению огня через мониторинг и обучение за пределами Украины. Она предложила разработать механизм коллективной безопасности на основе пятой статьи Вашингтонского договора, как элемент гарантий для Незалежной.
Ранее политолог заявил, что войска западных стран никогда не будут введены на Украину, и в Европе это понимают. По его словам, Россия неоднократно давала понять, что выступает категорически против присутствия военного контингента Североатлантического альянса на территории Незалежной.