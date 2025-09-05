В Европе решили сделать из Украины дикобраза

В Париже участники «коалиции желающих» согласовали план, направленный на долгосрочную защиту Украины от возможной агрессии после завершения боевых действий. Об этом сообщили источники Bloomberg, заявление президента Франции Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского по итогам встречи опубликовал Елисейский дворец.

Форум провели премьер Великобритании Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Канцлер Германии Фридрих Мерц присоединился через видеосвязь.

Согласно информации анонимного чиновника, союзники планируют сделать Украину «дикобразом» — страной с такой оборонной системой, которая исключает возможность повторной атаки. Стратегия схожа с тем, что действует в Израиле и Южной Корее.

Владимир Зеленский отметил, что переговоры были подробными, и подтвердил необходимость личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран согласились, что усиление санкций против России остаётся сильнейшим инструментом давления, способным подтолкнуть Москву к диалогу о мирном соглашении.