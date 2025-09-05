Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 22:20

В Европе решили сделать из Украины дикобраза

Bloomberg: Коалиция желающих собирается превратить Украину в дикобраза

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Париже. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Париже. Обложка © president.gov.ua

В Париже участники «коалиции желающих» согласовали план, направленный на долгосрочную защиту Украины от возможной агрессии после завершения боевых действий. Об этом сообщили источники Bloomberg, заявление президента Франции Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского по итогам встречи опубликовал Елисейский дворец.

Форум провели премьер Великобритании Кир Стармер и Эмманюэль Макрон. Канцлер Германии Фридрих Мерц присоединился через видеосвязь.

Согласно информации анонимного чиновника, союзники планируют сделать Украину «дикобразом» — страной с такой оборонной системой, которая исключает возможность повторной атаки. Стратегия схожа с тем, что действует в Израиле и Южной Корее.

Владимир Зеленский отметил, что переговоры были подробными, и подтвердил необходимость личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран согласились, что усиление санкций против России остаётся сильнейшим инструментом давления, способным подтолкнуть Москву к диалогу о мирном соглашении.

Новых санкций не будет: Появились подробности «горячего» разговора Трампа с лидерами ЕС
Новых санкций не будет: Появились подробности «горячего» разговора Трампа с лидерами ЕС

Ранее стало известно, что Правительство Германии намерено укрепить противовоздушную оборону Украины и предоставить технику, чтобы сформировать четыре механизированные бригады. Берлин также поддерживает дальнейшую интеграцию Украины в ЕС и финансовую помощь Киеву.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar