Новые поставки и разработки: Германия выступила за увеличение военной помощи Киеву
Der Spiegel: ФРГ предложит Киеву усилить ПВО и создать дальнобойное оружие
Правительство Германии намерено укрепить противовоздушную оборону Украины и предоставить технику, чтобы сформировать четыре механизированные бригады. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.
В ходе встречи «коалиции желающих» в Париже был представлен детализированный план гарантий безопасности для Киева. Он включает в себя увеличение поставок систем ПВО на 20% и поддержку в создании на Украине производства высокоточного оружия. Также планируется поставка до 480 единиц боевой техники в год, включая бронетранспортёры.
Власти ФРГ будут настаивать на необходимости продолжения подготовки украинских военнослужащих и интеграции оборонной промышленности Украины с европейскими странами. Берлин также поддерживает дальнейшую интеграцию Украины в ЕС и финансовую помощь Киеву. В Германии подчёркивают, что до достижения прекращения огня или мирного соглашения ещё далеко, и для решения конфликта необходимо значительное участие Соединённых Штатов.
Ранее Владимир Зеленский после встречи «коалиции желающих» заявил о неизбежности присутствия западных войск на Украине. При этом, по его словам, численность контингента пока обсуждается. Французский лидер Эмманюэль Макрон, со своей стороны, отметил, что 26 стран официально взяли на себя обязательства по размещению войск на территории Украины после завершения конфликта.