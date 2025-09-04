Новые поставки и разработки: Германия выступила за увеличение военной помощи Киеву

Правительство Германии намерено укрепить противовоздушную оборону Украины и предоставить технику, чтобы сформировать четыре механизированные бригады. Об этом сообщает журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои источники.

В ходе встречи «коалиции желающих» в Париже был представлен детализированный план гарантий безопасности для Киева. Он включает в себя увеличение поставок систем ПВО на 20% и поддержку в создании на Украине производства высокоточного оружия. Также планируется поставка до 480 единиц боевой техники в год, включая бронетранспортёры.

Власти ФРГ будут настаивать на необходимости продолжения подготовки украинских военнослужащих и интеграции оборонной промышленности Украины с европейскими странами. Берлин также поддерживает дальнейшую интеграцию Украины в ЕС и финансовую помощь Киеву. В Германии подчёркивают, что до достижения прекращения огня или мирного соглашения ещё далеко, и для решения конфликта необходимо значительное участие Соединённых Штатов.