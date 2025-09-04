Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 17:03

«Мы договорились»: Зеленский назвал неизбежным присутствие западных войск на Украине

Зеленский назвал неизбежным присутствие западных войск на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Присутствие западных войск на Украине неизбежно. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих».

«Мы договорились, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать о каких странах идёт речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем», — сказал экс-комик.

«Почему нас должно интересовать мнение?»: Рютте сделал резкое заявление в адрес России
«Почему нас должно интересовать мнение?»: Рютте сделал резкое заявление в адрес России

Напомним 4 сентября в Париже прошла встреча «коалиции желающих» с участием Зеленского. По её итогам президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран обязались отправить на Украину «силы сдерживания» после прекращения огня.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar