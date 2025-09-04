«Мы договорились»: Зеленский назвал неизбежным присутствие западных войск на Украине

Присутствие западных войск на Украине неизбежно. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих».

«Мы договорились, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать о каких странах идёт речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем», — сказал экс-комик.