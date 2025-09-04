«Мы договорились»: Зеленский назвал неизбежным присутствие западных войск на Украине
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou
Присутствие западных войск на Украине неизбежно. Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи «коалиции желающих».
«Мы договорились, что Европа безусловно разместит свои войска на Украине. Пока трудно сказать о каких странах идёт речь и в каком количестве. Мы это обсуждаем», — сказал экс-комик.
Напомним 4 сентября в Париже прошла встреча «коалиции желающих» с участием Зеленского. По её итогам президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран обязались отправить на Украину «силы сдерживания» после прекращения огня.