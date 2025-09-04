«Почему нас должно интересовать мнение?»: Рютте сделал резкое заявление в адрес России
Рютте: Вопрос отправки западных войск на Украину находится вне компетенции России
Обложка © ТАСС / ЕРА
Россия не имеет права голоса в вопросе отправки войск на Украину, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Его слова приводит Le Monde.
«Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Это суверенное государство... Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал генсек НАТО.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в отправке войск на Украину. При этом ещё несколько государств продолжают рассматривать возможность присоединения к данным обязательствам. Всего сегодняшняя встреча «коалиции желающих» насчитывала 35 участников.