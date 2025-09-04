«Почему нас должно интересовать мнение?»: Рютте сделал резкое заявление в адрес России

Россия не имеет права голоса в вопросе отправки войск на Украину, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Его слова приводит Le Monde.

«Почему нас должно интересовать мнение России об иностранных войсках на Украине? Это суверенное государство... Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал генсек НАТО.