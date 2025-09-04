Рютте заявил о планах НАТО противостоять России после окончания конфликта на Украине

Мессенджер MAX
4 сентября, 11:00

Рютте: НАТО продолжит противостоять России и после украинского конфликта

Обложка © TACC / AP

Североатлантический альянс намерен сохранять конфронтацию с Россией и после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на форуме в Праге, посвящённом вопросам обороны.

«Исходящая от России опасность не исчезнет с окончанием конфликта на Украине. НАТО будет и впредь готовиться к противостоянию данной угрозе», — сказал Рютте.

Генсек также отметил, что НАТО готовится к вызовам, исходящим от Китая. Тем не менее, по его словам, альянс не намерен распространять действие пятой статьи своего Устава на азиатско-тихоокеанских партнёров. Рютте добавил, что главным приоритетом остаётся противодействие России.

Офицеры НАТО прибыли в новый штаб в 140 км от границ России
Ранее немецкий политик Сара Вагенкнехт спрогнозировала последствия возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Она также отметила, что война сделает Европу непригодной для жизни.

Наталья Демьянова
