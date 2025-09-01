Офицеры НАТО прибыли в новый штаб в 140 км от границ России

В финском городе Миккели, который находится в 140 км от территории России, свою работу начал штаб регионального командования сухопутных войск НАТО. Первые сотрудники командования приступили к своим обязанностям 1 сентября, сообщили в Минобороны Финляндии.

«Министр обороны Антти Хяккянен 29 августа принял решение о начале работы командования сухопутных сил северного региона НАТО в Миккели», — говорится в сообщении.

Штаб войск НАТО создан при штабе финских сухопутных сил. В мирное время его задачи включают планирование, подготовку и проведение совместных учений и других мероприятий. В исключительных обстоятельствах штаб планирует и руководит северными сухопутными операциями и оборонительными действиями. На начальном этапе в штабе будут работать около 10 военнослужащих, в дальнейшем численность вырастет примерно до 50 человек.