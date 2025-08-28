«Неловкие ситуации»: Финляндия захотела отказаться от свастики на эмблемах ВВС

Финские военно-воздушные силы (ВВС) изучают возможность исключения свастики из символики своих подразделений. Как сообщает телерадиокомпания Yle, ссылаясь на полковника Томи Бема, главу Карельского командования ВВС Финляндии, причиной такого рассмотрения являются потенциальные «неловкие ситуации», которые могут возникнуть при приёме иностранных делегаций из-за наличия данного символа на знаменах.

«Мы могли бы продолжать использовать это знамя, но иногда могут возникать неловкие ситуации, [связанные] с иностранными гостями», — говорится в публикации.

Как уточнил военный, ранее финские ВВС сталкивались с проблемами из-за использования свастики, в том числе при взаимодействии с американскими коллегами. Бем считает, что Финляндии необходимо адаптироваться к современным реалиям. Он также отметил, что в настоящее время в ВВС рассматривается возможность отказа от свастики в рамках реформы символики.

ВВС Финляндии использовали этот символ с 1918 года: до 1945-го свастику изображали синим цветом на белом фоне. Изначально традиция закрепилась после того, как шведский дворянин Эрик фон Розен подарил войскам первый самолёт, на котором был изображён тот самый символ, который он считал своим знаком удачи. После Второй мировой войны знак, который вызывает у многих прочную ассоциацию с нацизмом, исчез почти везде, но остался на униформе, флагах и эмблемах ВВС Финляндии.