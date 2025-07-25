«Голоса за ненависть»: Однопартиец Шольца признался, что нарисовал свастику на бюллетене

Вице-президент парламента Баден-Вюртемберге и представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Даниэль Борн со скандалом ушёл в отставку. Как сообщает T-Online, причиной ухода стала его откровенная речь, во время которой Борн признался, что нарисовал свастику на избирательном бюллетене.

Он уточнил, что нацистский символ был изображён напротив имени кандидата от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). По словам Борна, этим жестом он намеревался подчеркнуть, что голоса, отданные за АдГ, это всегда голоса за правую ненависть и подстрекательство.

«Возможность служить родине в качестве заместителя председателя парламента была величайшей честью в моей жизни», — сказал политик перед уходом в отставку.

Представители фракции СДПГ заявили, что поступок парламентария стал серьёзной промашкой, которая подорвала авторитет земельного парламента. Отставка Борна была воспринята как естественное следствие произошедшего.