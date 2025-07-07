В Киеве мужчина средь бела дня похвалился перед местными украинским флагом со свастикой
«Страна.ua»: В Киеве замечен мужчина с флагом Украины с нацистской символикой
Мужчина в Киеве развернул украинский флаг со свастикой. Обложка © Х / @Roman6718599467
В Киеве неизвестный мужчина демонстрировал государственный флаг Украины в Печерском районе с нацистской символикой. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».
На ткани были изображены синяя и желтая полосы, а в центре — свастика в круге. Предварительно, правоохранительные органы уже разыскивают мужчину. Особое внимание привлекает выбор места для акции — Печерск, где расположены многие государственные учреждения.
Полиция пока не дала официальных комментариев по факту демонстрации запрещённой символики. Согласно украинскому законодательству, публичное использование нацистской атрибутики может повлечь уголовную ответственность. В соцсетях уже разгораются споры о том, была ли это провокация, акция радикалов или чей-то перформанс.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошел взрыв в автомобиле с военнослужащим. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал только солдат. Точные обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего пока не уточняются.