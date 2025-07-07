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7 июля, 08:34

В Киеве мужчина средь бела дня похвалился перед местными украинским флагом со свастикой

«Страна.ua»: В Киеве замечен мужчина с флагом Украины с нацистской символикой

Мужчина в Киеве развернул украинский флаг со свастикой. Обложка © Х / @Roman6718599467

Мужчина в Киеве развернул украинский флаг со свастикой. Обложка © Х / @Roman6718599467

В Киеве неизвестный мужчина демонстрировал государственный флаг Украины в Печерском районе с нацистской символикой. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua».

На ткани были изображены синяя и желтая полосы, а в центре — свастика в круге. Предварительно, правоохранительные органы уже разыскивают мужчину. Особое внимание привлекает выбор места для акции — Печерск, где расположены многие государственные учреждения.

Полиция пока не дала официальных комментариев по факту демонстрации запрещённой символики. Согласно украинскому законодательству, публичное использование нацистской атрибутики может повлечь уголовную ответственность. В соцсетях уже разгораются споры о том, была ли это провокация, акция радикалов или чей-то перформанс.

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Алиса Хуссаин
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