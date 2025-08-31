Мессенджер MAX
31 августа, 19:07

В Германии предупредили об ужасающих последствиях войны НАТО с Россией для Европы

Вагенкнехт: Европа станет непригодной для жизни в случае конфликта НАТО и РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила о катастрофических последствиях возможного военного конфликта между НАТО и Россией для Европы. Об этом сообщает издание, опубликовавшее её интервью норвежскому политологу Гленну Дисену.

«Если бы война между НАТО и Россией разразилась, она разразилась бы в Европе и, вероятно, сделала бы её непригодной для жизни. Поэтому мы наблюдаем поистине ужасающее развитие событий», сказала Вагенкнехт.

Политик раскритиковала энергетическую политику ЕС, назвав её глупой и разрушительной для европейской промышленности. По её словам, Германия и другие страны Европы теперь полностью зависят от дорогой американской энергии, потеряв доступ к дешёвым российским энергоресурсам.

Вагенкнехт также выразила мнение, что стремление Вашингтона завершить конфликт на Украине связано с тем, что США являются проигрывающей стороной, но прекращение боевых действий было бы благом из-за чрезвычайной опасности эскалации.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия разрабатывает новый пакет санкций против РФ, который планируют утвердить в сентябре. Словакия и Венгрия критикуют санкции, заявляя, что они вредят их экономикам, неэффективны и ограничивают доступ ЕС к энергоресурсам.

