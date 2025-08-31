Немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила о катастрофических последствиях возможного военного конфликта между НАТО и Россией для Европы. Об этом сообщает издание, опубликовавшее её интервью норвежскому политологу Гленну Дисену.

«Если бы война между НАТО и Россией разразилась, она разразилась бы в Европе и, вероятно, сделала бы её непригодной для жизни. Поэтому мы наблюдаем поистине ужасающее развитие событий», — сказала Вагенкнехт.

Политик раскритиковала энергетическую политику ЕС, назвав её глупой и разрушительной для европейской промышленности. По её словам, Германия и другие страны Европы теперь полностью зависят от дорогой американской энергии, потеряв доступ к дешёвым российским энергоресурсам.