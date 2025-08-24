В Британии предложили смягчить санкции против России
Для продвижения в урегулировании украинского конфликта требуется ослабление антироссийских санкций. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд.
«Разработка чёткого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента России Владимира Путина заключить сделку», — цитирует Прауда Strategic Culture.
Дипломат пришёл к выводу, что спустя несколько лет санкционного давления, перспектива новых ограничений не является эффективным инструментом для достижения мира.
Ранее о необходимости положить конец санкциям против России заявила немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость». Также члены политсилы потребовали возобновить работу газопроводов «Северный поток» и добиться снижения цен на энергоносители.