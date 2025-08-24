Для продвижения в урегулировании украинского конфликта требуется ослабление антироссийских санкций. Об этом заявил британский дипломат Иан Прауд.

«Разработка чёткого плана по сокращению антироссийских санкций, не предусматривающего права вето для Украины, будет иметь решающее значение для того, чтобы побудить президента России Владимира Путина заключить сделку», — цитирует Прауда Strategic Culture.

Дипломат пришёл к выводу, что спустя несколько лет санкционного давления, перспектива новых ограничений не является эффективным инструментом для достижения мира.