Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил в своём аккаунте, что подписал решение о введении ограничительных мер в отношении 167 компаний и частных лиц из ряда зарубежных государств. Киев утверждает, что эти структуры и лица ведут бизнес с Россией.

Бывший комик уточнил, что 139 пунктов из списка совпадают с санкционными мерами, ранее инициированными Канадой, а ещё 28 человек из разных стран были включены в перечень исключительно по решению украинских властей.