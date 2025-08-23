В стране ЕС задержали 11 человек за обход антироссийских санкций
Литовские таможенники в Каунасе задержали 11 человек, которых подозревают в создании схемы уклонения от антироссийских санкций. По результатам обысков были арестованы как организаторы, так и водители из Молдовы и Болгарии. Информацию об этом предоставила криминальная служба таможенного департамента Литвы.
«После проведения обысков по месту жительства и работы подозреваемых в нарушении санкций были задержаны 11 сотрудников каунасской фирмы, в том числе её руководители, а также водители, являющиеся гражданами Молдавии и Болгарии», — говорится в сообщении.
Литовские силовики, работая совместно с зарубежными партнерами, пресекли схему незаконного вывоза в Россию водоочистного оборудования, предназначенного для нефтепромышленности. Каунасская фирма пыталась осуществить поставку, используя подставного получателя в Португалии для прикрытия. Удалось изъять несколько тонн такого оборудования, общая стоимость которого оценивается примерно в 2 миллиона евро.
