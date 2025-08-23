Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 10:48

В Батуми задержали украинца, разыскиваемого Интерполом за преступления в Европе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

В Батуми сотрудники МВД задержали 36-летнего гражданина Украины, которого Германия и Польша разыскивали через Интерпол. Об этом сообщили в грузинском ведомстве. Он обвиняется в совершении различных преступлений, в том числе руководстве организованной преступной группировкой и незаконной перевозке мигрантов.

По данным следствия, задержанный причастен к организации преступной деятельности и миграционным нарушениям. В настоящий момент в отношении него проводятся предэкстрадиционные процедуры, предусмотренные грузинским законодательством.

Россиянка едва не лишилась отпуска в Китае из-за двойника в базе розыска Интерпола
Россиянка едва не лишилась отпуска в Китае из-за двойника в базе розыска Интерпола

Ранее Франция передала России гражданина, которого обвиняют в совершении преступлений террористической направленности. Его в Москву сопровождали сотрудники НЦБ Интерпола МВД и ФСИН.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Грузия
  • Интерпол
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar