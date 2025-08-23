В Батуми задержали украинца, разыскиваемого Интерполом за преступления в Европе

В Батуми сотрудники МВД задержали 36-летнего гражданина Украины, которого Германия и Польша разыскивали через Интерпол. Об этом сообщили в грузинском ведомстве. Он обвиняется в совершении различных преступлений, в том числе руководстве организованной преступной группировкой и незаконной перевозке мигрантов.