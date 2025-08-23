В Батуми задержали украинца, разыскиваемого Интерполом за преступления в Европе
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
В Батуми сотрудники МВД задержали 36-летнего гражданина Украины, которого Германия и Польша разыскивали через Интерпол. Об этом сообщили в грузинском ведомстве. Он обвиняется в совершении различных преступлений, в том числе руководстве организованной преступной группировкой и незаконной перевозке мигрантов.
По данным следствия, задержанный причастен к организации преступной деятельности и миграционным нарушениям. В настоящий момент в отношении него проводятся предэкстрадиционные процедуры, предусмотренные грузинским законодательством.
Ранее Франция передала России гражданина, которого обвиняют в совершении преступлений террористической направленности. Его в Москву сопровождали сотрудники НЦБ Интерпола МВД и ФСИН.