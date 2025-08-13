Франция выдала России террориста, находившегося в розыске Интерпола

Франция выдала России гражданина, которого обвиняют в совершении преступлений, связанных с терроризмом. По пути Парижа в Москву мужчину сопровождают сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Франция выдала России находившегося в розыске террориста. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

«Из Франции в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставляется российский гражданин, обвиняемый в совершении преступлений террористической направленности», — говорится в сообщении.

Задержанный разыскивался в течение 10 лет. В ноябре 2015 года Черкесский городской суд заочно заключил его под стражу, а в 2016 году информация была направлена в Интерпол для международного розыска. В 2014 году подозреваемый прошёл обучение в сирийском лагере боевиков «Муаскар-Сабри» и присоединился к ИГИЛ*. Следствие установило, что с января по март 2015 года, вооружённый огнестрельным оружием и боеприпасами, он охранял и защищал инженерные подразделения, занимавшиеся минированием подземных тоннелей в городе Алеппо.

Благодаря сотрудничеству по каналам Интерпола, французские коллеги сообщили о задержании разыскиваемого на территории Франции. Сегодня его передали российским правоохранителям в аэропорту Шарль-де-Голль в Париже.

Ранее в Москве суд отправил в СИЗО мужчину за попытку вступить в ИГИЛ*. Российский паспорт он получил совсем недавно.