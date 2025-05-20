Суд отправил в СИЗО новоявленного гражданина РФ за попытку вступить в ИГИЛ*

Гражданин РФ, не так давно получивший паспорт, был отправлен в СИЗО по решению суда в Москве. Он намеревался вступить в террористическую организацию ИГИЛ*. Об этом следует из судебных материалов.

В материалах, поступивших в распоряжение РИА «Новости», указывается, что новоявленный гражданин РФ по имени Шахбоз Давлатов, до недавнего времени являвшийся гражданином другого государства, был задержан. Ему предъявлено обвинение в намерении участвовать в деятельности организации, признанной в России террористической. Речь идёт об ИГИЛ*.

В рамках расследования дела, следователи обратились в суд с просьбой заключить под стражу мужчину, подозреваемого в связях с террористической организацией. По мнению следствия, оставаясь на свободе, он мог бы продолжать контактировать и координировать действия с другими членами организации, чья деятельность представляет угрозу для безопасности России. В итоге, московский суд удовлетворил ходатайство и поместил обвиняемого под арест в середине апреля.

А ранее Life.ru сообщал, что суд Москвы арестовал студентку, обвиняемую в террористической деятельности. Изначально ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, однако затем изменили на содержание под стражей из-за попытки бегства из РФ.