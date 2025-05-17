Суд Москвы арестовал студентку, обвиняемую в террористической деятельности

Останкинский районный суд Москвы изменил меру пресечения для студентки Полины Костиковой, обвиняемой в участии в деятельности террористических организаций, с домашнего ареста на содержание под стражей после попытки сбежать из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил изменить обвиняемой Костиковой Полине Юрьевне меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 4 июня 2025 года», — приводит содержание документа агентство.

Как установило следствие, 15 мая Костикова самовольно покинула место домашнего ареста и предприняла попытку выехать в Грузию. Её задержали сотрудники ДПС во время проверки автомобиля такси на одной из федеральных трасс. Следствие утверждает, что обвиняемая связана с организациями, признанными в России террористическими, включая «Азов»* и «Русский добровольческий корпус»*.