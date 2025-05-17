Суд Москвы арестовал студентку, обвиняемую в террористической деятельности
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Останкинский районный суд Москвы изменил меру пресечения для студентки Полины Костиковой, обвиняемой в участии в деятельности террористических организаций, с домашнего ареста на содержание под стражей после попытки сбежать из России. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд постановил изменить обвиняемой Костиковой Полине Юрьевне меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 4 июня 2025 года», — приводит содержание документа агентство.
Как установило следствие, 15 мая Костикова самовольно покинула место домашнего ареста и предприняла попытку выехать в Грузию. Её задержали сотрудники ДПС во время проверки автомобиля такси на одной из федеральных трасс. Следствие утверждает, что обвиняемая связана с организациями, признанными в России террористическими, включая «Азов»* и «Русский добровольческий корпус»*.
Ранее Life.ru сообщал, что апелляционный военный суд сохранил в силе приговоры о пожизненном заключении военнослужащим ВС РФ Антону Сопову и Станиславу Рау, обвинённым в убийстве многодетной семьи в Волновахе. Первичный вердикт Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону от ноября 2024 года был обжалован, но апелляционный суд его подтвердил. Военное преступление произошло в октябре 2023 года, в результате возникшей из-за конфликтов на бытовой почве трагедии погибли девять человек.
*Организации признаны террористическими, их деятельность запрещена в России.