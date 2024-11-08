Двое мужчин получили пожизненные сроки за расстрел семьи из девяти человек в ДНР

Суд приговорил Антона Сопова и Станислава Рау к пожизненному заключению за убийство семьи из девяти человек, в том числе двоих детей, в городе Волновахе Донецкой Народной Республики. Известно, что мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.

«Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Фигурантов задержали и обвинили по ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище) и по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетних, совершённое общеопасным способом группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) УК РФ.