Двое мужчин получили пожизненные сроки за расстрел семьи из девяти человек в ДНР
Суд приговорил Антона Сопова и Станислава Рау к пожизненному заключению за убийство семьи из девяти человек, в том числе двоих детей, в городе Волновахе Донецкой Народной Республики. Известно, что мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.
«Оба подсудимых приговорены к пожизненному заключению», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Фигурантов задержали и обвинили по ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище) и по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, включая малолетних, совершённое общеопасным способом группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) УК РФ.
Ранее Life.ru рассказал о ещё одном страшном преступлении: в Петербурге мужчина убил знакомого во время ссоры и 2 недели прятал его тело в диване. 3 октября останки были обнаружены, а 6 ноября преступника поймали в Ельце. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.