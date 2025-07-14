Россиянка едва не лишилась отпуска в Китае из-за двойника в базе розыска Интерпола

Туристку из Читы не хотели пропускать в Китай из-за того, что у неё оказался двойник, разыскиваемый Интерполом. Дарима столкнулась с пробелами прямо на границе, где её начали допрашивать. Супругу тоже пришлось отвечать на множество вопросов, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«На въезде в Китай меня остановила на допрос миграционная служба. Оказывается у меня есть двойник в международном розыске», — рассказала Дарима в социальных сетях.

Она вместе с мужем поехала на отдых в Китае, но на границе сотрудники заметили на экране фотографию очень похожей женщины, только старше и с другой причёской, которую искал Интерпол. Дариму начали тщательно допрашивать — откуда она, где родилась, знает ли китайский язык и постоянно ли проживает в России.

Паспорта при этом не приняли, потому что в российском и заграничном документах транскрипция буквы «Ц» в фамилии была разной. Ситуацию спасли документы супруга — у него была такая же особенность. После долгих проверок и звонков пару всё же пропустили. Возвращение домой тоже прошло с трудностями.

«Не всем ещё рассказала, что пережила тут сильный стресс. По этой причине не хочу сюда возвращаться ещё несколько лет», — написала Дарима.