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14 июля, 07:12

Россиянка едва не лишилась отпуска в Китае из-за двойника в базе розыска Интерпола

Babr Mash: Жительницу Читы не пускали в Китай из-за двойника в розыске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jo Panuwat D

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jo Panuwat D

Туристку из Читы не хотели пропускать в Китай из-за того, что у неё оказался двойник, разыскиваемый Интерполом. Дарима столкнулась с пробелами прямо на границе, где её начали допрашивать. Супругу тоже пришлось отвечать на множество вопросов, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

«На въезде в Китай меня остановила на допрос миграционная служба. Оказывается у меня есть двойник в международном розыске», — рассказала Дарима в социальных сетях.

Она вместе с мужем поехала на отдых в Китае, но на границе сотрудники заметили на экране фотографию очень похожей женщины, только старше и с другой причёской, которую искал Интерпол. Дариму начали тщательно допрашивать — откуда она, где родилась, знает ли китайский язык и постоянно ли проживает в России.

Паспорта при этом не приняли, потому что в российском и заграничном документах транскрипция буквы «Ц» в фамилии была разной. Ситуацию спасли документы супруга — у него была такая же особенность. После долгих проверок и звонков пару всё же пропустили. Возвращение домой тоже прошло с трудностями.

«Не всем ещё рассказала, что пережила тут сильный стресс. По этой причине не хочу сюда возвращаться ещё несколько лет», — написала Дарима.

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Наталья Афонина
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