Куда россияне поедут отдыхать в августе: Неожиданные маршруты, места с богатой историей и очень приятные цены

Отдыхать можно не только в Турции, и не только на Чёрном море. Чёрное море лучше вообще оставить в покое, учитывая, что там недавно случилось. В августе 2025 года есть множество туристических направлений, которые не так популярны, как традиционные маршруты, но ничем им не уступают. Они всегда были рядом: просто раньше приходилось ездить туда дикарями, а индустрия заработка на «пришельцах» ещё не была настолько развита. Рассказываем о топовых направлениях для отдыха в августе 2025.

Карелия

Если вы россиянин, хотя бы раз в жизни посетите Карелию. Это стоит того. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Arzamasova

Карелия — это земля людей, которые придумали «Калевалу», больших, красивых камней и памятников древней культуры каменного века, мегалитов. Эти мегалиты иногда принимают за религиозные постройки инопланетян, но мы рекомендуем вам посетить гору Воттоваара и составить своё мнение по данному вопросу. По слухам, НЛО посещали Карелию даже в семидесятые! Вдруг в августе 2025 года они встретятся и вам? А если с инопланетянами не повезёт, то просто потратьте отпуск на путешествие в места карело-финнов: горный парк Рускеала, водопад Кивач, вулкан Гирвас и, конечно же, Онежское озеро.

Цена вопроса: нормально! Билеты из Москвы до Петрозаводска начинаются от 2000 рублей. Дальше всё зависит только от вас — умеете ли водить машину, хотите ли в пеший поход с палатками или предпочтёте комфортные апартаменты в столице Республики Карелия. Цены на гостиничные номера в Петрозаводске начинаются от 2500 рублей. За 3500 получите квартиру в стиле «хюгге» (это скандинавская концепция минималистичного уюта). Получается, отдых в Карелии начинается от 16 500 рублей на человека. Если у вас нет палатки.

Казахстан

Казахстан был прославлен на весь мир фильмом «Борат», и с тех пор в стране случилось много всего интересного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Chekhovskoi

Казахстан — правопреемник знаменитого Казахского ханства. Оно возникло на руинах Золотой Орды и стало первым государством казахов, которое попало в мировую историю. Ханство возникло в 1465 году, а дальше был долгий период, когда эпохи процветания сменялись кровопролитными войнами, и в этих условиях ковался казахский этнос. Если поедете в Казахстан, готовьтесь к двум вещам: красоте степной природы и встречам с европейцами. Мы рекомендуем сразу лететь в город Алматы — сейчас он является одним из самых ярких культурных центров страны. Там точно можно найти компанию по душе, сходить на невероятные выставки современного искусства и даже арендовать юрту. В общем, кеттік!

Цена вопроса: дороговато, но это заграница. Билет в Алматы на август будет стоить около 20 тысяч рублей. Апартаменты будут стоить от 1800 рублей за ночь. Аренда юрты — это неплохо, но в основном на рынке есть чисто коммерческие предложения помещения традиционного типа под ресторан с донером, цена начинается от 380 тысяч, поэтому юрту в качестве жилья пока не рассматриваем. Отдых в Алматы обойдётся вам в 52 500 рублей на человека при средней цене на жильё и билеты. Но, поверьте, вы его не забудете. Не забывайте менять рубли на тенге только в проверенных обменниках!

Камчатка

Камчатка — место, о котором все знают. Многие мечтают туда попасть, единицам удаётся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

О полуострове Камчатка в Центральной России обычно знают одно: он находится невероятно далеко. Некоторые уверены, что обычные продукты, например, клубника или икра, там стоят очень дорого, около 10 тысяч за килограмм. Но это неправда: в отдалённых посёлках эти цены объясняются дорогой логистикой, но в Петропавловске-Камчатском всё стоит примерно так же, как и в среднем по стране. Нетронутая природа, гейзеры невероятной красоты и горы, которые вы не увидите больше нигде в мире — вот повод посетить Камчатку. Начните с Долины гейзеров, потом доберитесь до кальдеры вулкана Узон, далее, по желанию, посетите Курильское озеро, Кроноцкий заповедник и Ключевскую сопку. От такой красоты можно сойти с ума.

Цена вопроса: дешевле съездить в Казахстан. Цены на билеты в Петропавловск-Камчатский начинаются от 19 тысяч рублей. Это приемлемо, но жильё в городе дорогое. До Камчатки добирается не каждый, поэтому ночь обойдётся вам в 9 тысяч, и это будет хостел. Отпуск на Камчатке будет стоить около 70 тысяч рублей на человека. Дороговато, но ради гейзеров можно немного потратиться.

Кабардино-Балкария

Кабардино-Балкария — это замечательное курортное место на Кавказе, там есть горы, бьющие из-под земли ключи с газированной водой, что ещё нужно от отпуска? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Victoria_Balobanova

В Кабардино-Балкарии есть чем заняться. Можно съездить на водопад Адай-Су, можно — на комплекс водопадов Су-Аузусу. Для любителей истории в республике тоже много интересного найдётся: Верхняя Балкария, Город мёртвых, Башни Амирхановых, Мавзолей Адиюх, останки золотоордынского города Нижний Джулат... Тут всё пропитано историей. А начинать знакомство с республикой советуем с её столицы — Нальчика.

Цена вопроса: приемлемо. Самолёт до Нальчика стоит около 11 тысяч. Гостиницы традиционно начинаются от 2500 за ночь. Можно найти за 4000, можно за 3000, можно и за 2000. Отдых в этой гордой кавказской республике обойдётся вам приблизительно в 34 500 на человека.

Тула

Тула — город оружейников, пряников, воинской славы и богатой истории. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71

В Туле нужно прежде всего идти в Кремль. Возможно, там вы сможете попрактиковаться в стрельбе из лука и арбалета по мишеням, но это не точно. Город оружейников гордится своим статусом, тут даже гражданские средства самообороны производят, так что в Туле точно можно будет найти себе занятие. Для верующих есть Свято-Успенский кафедральный собор, храм Благовещения Святой Богородицы и множество других, не менее важных церквей. Для воинственных есть Музей оружия. Для ностальгирующих по Российской империи — Старая аптека. И это лишь малая часть тульских достопримечательностей.

Цена вопроса: дёшево. Билеты из Москвы в Тулу начинаются от 500 рублей, но это «сидячка». За плацкарту попросят 1000 или 1700, что вполне приемлемо. Гостиницы начинаются от 2700. Отдых в Туле обойдётся вам примерно в 17 000 рублей на человека на пять дней. Это чуть больше, чем путешествие в Карелию.

Монголия

Монголия — одно из самых таинственных государств, образовавшихся после распада СССР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / sim4x4

Лет эдак 750 назад вам пришлось бы платить деньги государству Монголия, попивая сбитень у себя в славянском поселении. Во время монгольского ига наши предки платили монголам дань. А теперь мы можем прилететь в Улан-Батор на самолёте и снова заплатить монголам дань, но на этот раз по своей воле. Из Кызыла до Монголии можно добраться всего за 8000 рублей на самолёте, из Иркутска — за 12 000, а с Москвой, как всегда, есть небольшие проблемы. Советуем посмотреть на конную статую Чингисхана, а также съездить на горячий источник Горхи-Тэрэлж.

Цена вопроса: дороговато, но окей. Билет до Улан-Батора из Москвы обойдётся в 26 000 рублей. Гостиницы стоят в среднем 3000 рублей. Всё, естественно, в местной валюте. Один рубль продают на данный момент где-то за 46 монгольских тугриков. Путешествие в Монголию обойдётся вам в сумму, приблизительно равную 67 000 рублей. Это, кстати, три миллиона тугриков.