Болезнь, измены, фейки: Как принцесса Кейт Миддлтон борется за жизнь в тени короны У принцессы Уэльской Кэтрин в 2024 году обнаружили онкологию. В начале этого года принцесса заявила о ремиссии, стала появляться на мероприятиях, но периодически исчезает. Что происходит с Кэтрин, читайте в материале Life.ru. 13 июля, 06:01 Состояние здоровья Кейт Миддлтон вызывает тревогу уже давно. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Zuma, © Shutterstock / FOTODOM / goodbishop

Последние новости о здоровье Кейт Миддлтон

С 8-го по 10 июля король Карл и королева-консорт Камилла, а также принцесса Уэльская Кэтрин с супругом, принцем Уильямом принимали в Лондоне президентскую чету Франции, Эмманюэля и Брижит Макрон. Кейт выглядела красиво, была со своими фирменными локонами, что дало надежду поклонникам королевской семьи на её окончательное выздоровление. При этом состояние принцессы продолжает вызывать тревогу у многих фанатов.

В 2023 году Кейт Миддлтон пропала из поля зрения. Она будто бы исчезла. Никаких официальных комментариев королевская семья по этому поводу не давала до января 2024 года — официальный источник сообщил, что принцессе сделали «плановую операцию на брюшной полости». Затем сама принцесса призналась, что у неё рак.

Принцесса Уэльская Кэтрин с принцессой Шарлоттой на празднике Trooping the colour. Фото © ТАСС / Zuma

Где сейчас Кейт Миддлтон? Последние появления и официальные заявления

Кэтрин 14 июня появилась на публике на параде Trooping The Colour. Последнее, что сообщили во дворце о здоровье Кейт, было в день, когда люди начали переживать из-за отсутствия принцессы в Аскоте через несколько дней. Их попытались успокоить, отметив, что Кейт по ошибке попала в списки, а на самом деле она не собиралась быть на мероприятии два дня, потому что ещё пока восстанавливается после болезни. И пообещали, что принцесса обязательно побывает на скачках до 21 июня. Но этого так и не случилось.

Зато в этот день она поздравила супруга с 43-летием, опубликовав его фото со щенками.

Кейт Миддлтон в начале лета появлялась на публике, а потом вновь пропала. Фото © ТАСС / Zuma

Официальные заявления Кейт Миддлтон и Кенсингтонского дворца

После исчезновения принцессы в 2023 году дворец некоторое время молчал. Первое официальное заявление появилось только 17 января 2024 года — в нём было сказано, что Кейт сделали операцию на брюшной полости. Тогда же королевская семья пообещала больше не молчать о состоянии принцессы, а выкладывать актуальную информацию о её здоровье. Также в сообщении было указано, что принцесса заранее извиняется за все мероприятия, которые не смогла посетить.

29 января 2024 года Кенсингтонский дворец сообщил, что Кейт вернулась в Виндзорский замок, где продолжит восстановление после операции.

29 февраля Кенсингтонский дворец подтвердил, что у Кейт Миддлтон всё хорошо, но ежедневных комментариев о её состоянии давать не будет.

4 марта Кейт заметили и сфотографировали вместе с матерью, Кэрол Миддлтон, в машине у Виндзорского замка. Она была в солнцезащитных очках.

5 марта британские издания сообщили, что имя принцессы указано при продаже билетов на церемонию выноса знамени 8 июня. Потом информацию о Кейт удалили.

22 марта 2024 года появилось очередное официальное заявление дворца о том, что принцесса Кейт работает над новым проектом для детей раннего возраста из замка в Виндзоре, «её держат в курсе всех событий».

У принцессы Уэльской была обнаружена онкология, но позднее заговорили о ремиссии. Фото © ТАСС / Zuma

15 июня 2024 года Кейт Миддлтон приняла участие в церемонии выноса знамени Trooping the colour. Это стало её первым появлением на публике после долгого затворничества.

Второе публичное мероприятие состоялось 15 июля. Кейт посетила мужской финал турнира «Уимблдон».

9 сентября 2024 года Кейт Миддлтон записала видеообращение, где сообщила о завершении курса лечения от рака и с нетерпением ждёт возвращения к работе.

14 января 2025 года принцесса побывала в клинике, где проходила лечение, и пообщалась с пациентами, а также поблагодарила врачей и медсестёр за заботу.

17 марта Кейт Миддлтон побывала на Дне Святого Патрика.

20 мая принцесса посетила садовую вечеринку в Букингемском дворце.

10 июня 2025 года Кейт Миддлтон побывала в филиале Музея Виктории и Альберта, 14 июня — на церемонии выноса знамени в честь дня рождения монарха Trooping the colour, а 25 июня приняла американскую филантропку Мелинду Френч Гейтс в Виндзорском замке.

Точный диагноз Кейт Миддлтон не разглашается. Фото © ТАСС / Zuma

Почему Кейт Миддлтон скрывается? Главные слухи и их опровержения

Принцесса проходила курсы химиотерапии, но медики предложили щадящий вариант, потому что, как говорят, Кейт очень переживала за волосы, которые являются неотъемлемой частью её образа.

Конкретный вид рака дворец не разглашает, но один из бельгийских источников со ссылкой на эксперта по королевской семье отметил, что это рак толстой кишки.

Накануне газета Daily Mail написала лишь, что принцесса «побывала в аду и вернулась оттуда». По словам источника газеты, для облегчения усвоения препаратов Кейт поставили в грудь порт-систему — это прибор, состоящий из резервуара и катетера, соединённого с венозной системой. Такую систему ставят под кожу.

Когда Кейт Миддлтон вернётся к работе? Последние заявления дворца

Изначально планировалось, что принцесса вернётся к своим обязанностям осенью 2024 года. Но во время болезни она появлялась на мероприятиях всего несколько раз. К обязанностям она начала возвращаться в марте этого года.

Но инсайдеры отмечают, что принцесса уже не сможет выполнять свою работу так, как делала это последние 14 лет, из-за болезни, которая оставила отпечаток на её здоровье.

Почему СМИ одержимы здоровьем Кейт Миддлтон?

Вся страна до сих пор обеспокоена состоянием принцессы. Поскольку королевская семья сама не давала никакой конкретики, тут же начались теории заговора.

Одна из них — развод Кейт и Уильяма. На одном из видео принцесса появилась без обручального кольца, хотя обычно никогда его не снимает. Оттуда и пошли слухи, что принцесса не появляется на публике из-за разлада в семье.

Одна из британских журналисток ещё в самом начале болезни принцессы написала материал о том, что Кейт ввели в искусственную кому, но эту информацию позднее опровергли, назвав выдумкой и отметив, что корреспондентка даже не удосужилась взять комментарий у семьи.

Ещё один слух касался домашнего насилия — якобы принц поднимает руку на принцессу, поэтому она и стала затворницей.

Неоднозначную реакцию вызвал и первый снимок принцессы после болезни, появившийся 10 марта 2024 года. Там Кейт изображена с детьми. Но эксперты заметили на фото очень грубые признаки редактуры и опять же отсутствие кольца на пальце Кейт. Тогда сама принцесса решила заговорить и развеять слухи — отметила, что она учится редактировать фотографии и это был её первый опыт. Также она поздравила всех с Днём матери.

Данное фото принцессы Уэльской подозревают в фотошопе. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / princeandprincessofwales

Врачи о состоянии Кейт Миддлтон: прогнозы и возможные риски

Эксперты по изучению королевской семьи говорят, что Кейт очень сильная женщина и переживает сейчас очень сложный период. При этом держится хорошо, но уделяет больше времени детям и мужу.

Инсайдеры отмечают, что особенно сильно Кейт переживала после реакции СМИ на отредактированный снимок с детьми. Принцесса почувствовала сильное давление, но поскольку она сама всегда была за честный диалог, то призналась в редактуре.

Также говорят, что принцессу шантажом заставили записать обращение об обнаруженной онкологии. Якобы был какой-то анонимный источник, который в противном случае обещал разгласить эту информацию первым. Что тоже доставило немало неудобств Кейт.

— Принцесса Уэльская переживает внешний кризис — это жизненные ситуации, вызванные внешними обстоятельствами, на которые человек либо не может повлиять, либо имеет крайне ограниченный контроль. Диагноз онкологического заболевания относится к числу внешних кризисов. Данное заболевание меняет восприятие себя: человек чувствует уязвимость, беспомощность, теряет опору, повышается тревожность, появляются страхи. Как правило, происходят и внешние изменения. Когда личность сталкивается с онкологическим диагнозом, ей необходима тишина, стабильность и бережное отношение. Однако в случае публичных персон медиа могут создавать дополнительный, часто разрушительный фактор, — рассказала клинический психолог Оксана Черенкова.

По её мнению, СМИ часто разрушают чувство личной безопасности.

— У известной леди теряется право распоряжаться своей историей. СМИ могут задавливать ожиданиями и призывами «держаться». Но каждый имеет право на проживание реальных эмоций. Если человек много терпит, показывая то, что от него хотят увидеть, происходит замораживание истинных ощущений. Это замедляет психоэмоциональное восстановление. Если СМИ распространяет непроверенные данные или подхватывает чьи-либо слухи, всё это может вызвать эмоциональный шок у больного. И снова дополнительный стресс. К сожалению, средства массовой информации часто вместо пространства для выздоровления создают пространство для борьбы за собственные границы, — добавила психолог Оксана Черенкова.

Кейт Миддлтон vs другие монархи: кто публично боролся с раком?

За последние десятилетия Кейт никогда не жаловалась на здоровье. По крайней мере, такой информации как в официальных, так и в неофициальных источниках не было.

Единственное, что говорят эксперты: проблемы со здоровьем у принцессы начались гораздо раньше декабря 2023 года, просто она держалась и не показывала вида.

Обычно королевская семья не комментирует состояние здоровья её членов. Чаще всего диагнозы монархов раскрывались спустя годы.

Первым, кто решился на это публично, стал Карл III — он рассказал об обнаруженной у него онкологии в обращении к народу. Произошло это, кстати, примерно в то же время, когда рак обнаружили у Кейт.

Королевская семья уже составила план похорон Кейт Миддлтон. Он называется «Операция «Редингский мост». Сама принцесса это никак не прокомментировала.

Авторы Мария Васильева