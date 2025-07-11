Что подорожает в магазинах с 15 июля: Новые акцизы, пошлины и скрытые надбавки

С 15 июля 2025 года подорожает многое. Как традиционные русские напитки, так и платежи, о которых наши предки и слыхом не слыхивали. Например, оплата использования холодной воды: ещё каких-то 125 лет назад прозрачную жидкость можно было набрать в реке совершенно бесплатно. Или квас — в Российской империи его делали сами, а в СССР наливали из цистерны за сущие копейки. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Рассказываем, что подорожает с 15 июля и какие надбавки, акцизы и скрытые пошлины тому виной.

Сладкие напитки — даже квас

«Квас — не кола»... Теперь это утверждение ставят под сомнение даже законы. Традиционный русский напиток приравняли к сахарным газировкам. Фото © ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный

В 2025 году акцизы на сладкие напитки увеличились почти на 43% — теперь литр газировки облагается налогом в 10 рублей. Кола, тархун и байкал подорожают. Раньше налог составлял всего 7 рублей за литр. Кроме того, раньше содержание сахара в 100 миллилитрах напитка должно было составлять 5 граммов, чтобы товар подпадал под акцизные критерии. С 2025 года достаточно всего 2 граммов сахара. Теперь налогом облагаются соки, лимонады, холодный чай... А ещё в перечень подакцизных товаров включили квас. Если это квас из фермерских магазинов с минимальным содержанием сахара, цена останется прежней. Но квас, который производят промышленно, будет облагаться дополнительными пошлинами, если содержание сахара в нём больше 2 граммов на 100 миллилитров. Ожидаемый рост цен — от 7 до 15%.

Некоторые лекарства и дезинфицирующие средства

Лекарства тоже подорожают. Они всегда дорожают. С 15 июля 2025 года нас ожидает рост цен даже на спиртовые салфетки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Лекарства на спиртовой основе, составы для дезинфекции на этиле, спиртовые салфетки — всё это может подорожать, причём прилично. Настойки валерианы, боярышника, полыни теперь облагаются акцизом. Спреи на спиртовой основе — тоже. Даже такая невинная вещь, как спиртовая салфетка, может вырасти в цене, потому что акциз распространяется не на отдельные товары, а на сам медицинский спирт. Раньше фармацевтический этанол налогом не облагался. Но с 2025 года ставка на него составит 740 рублей за литр. Из-за этого настойки могут подорожать на 86%. Есть важная льгота: у некоторых производителей ставка 0 рублей при наличии свидетельства, что их продукция — непищевая.

Говядина

Говядина дорожает постоянно, но летом — в особенности. Всему виной засуха, большие температуры. Скот может просто не дожить до убоя. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Это единственный рост цены, который напрямую не связан с акцизами. Повышение стоимости бензина — акцизная история, но вместе с бензином дорожает и говядина, потому что её необходимо доставить потребителю. Кроме того, подорожать могут корма, это происходит из-за засухи, традиционной для июльской жары. Все перечисленные выше факторы приводят к сокращению поголовья крупного рогатого скота. Иногда бычки могут даже не дожить до убоя. Опять же, для ухода за скотом порой требуются ветеринары, они используют медицинский спирт — и новый акциз напрямую влияет на цену сочного стейка. Как и другая новинка — акциз на аммиак, который приводит к удорожанию кормов.

Моторное масло

Моторное масло можно купить в магазине, на заправке или в гипермаркете. Но хватит ли у вас на него денег? Фото © ТАСС

В 2025 году акциз на моторное масло вырос на 4,7%. Он составил 6893 рубля за тонну. Подорожали не только масла, рост цен прошёлся и по топливу, составив всё те же 4,7%. С виду немного, например, пятилитровая канистра моторного масла средней ценовой категории дорожает всего на 30 рублей, если учитывать только акциз. Но фактический рост цен может быть больше, а в масштабах страны это огромные деньги.

Алкоголь и табак

Алкоголь и табак тоже постоянно дорожают, так государство намекает нам, что пора от них отказаться. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

В этом году в табачном мире ввели новые подакцизные категории — никотиновое сырьё и бестабачная никотиносодержащая смесь для нагревания. Традиционный акциз на крепкий алкоголь, более 18 градусов, составил 673 рубля на литр сырья, то есть чистого спирта. Игристое и креплёное вино увеличило ставку на 5%, а пиво — на 4%. Теперь зависимости стали ещё дороже.

Скрытые надбавки и прочие сюрпризы

А ещё с июля 2025 года будут действовать скрытые факторы, которые тоже повлияют на рост цены, причём сильно. Во-первых, увеличится госпошлина на регистрацию договора аренды торговых помещений и внесение в него изменений. Рост акциза на природный газ коснётся вообще всего сельского хозяйства. А повышение тарифов на коммунальные услуги увеличит стоимость содержания складов и торговых площадей, этот груз тоже рискует лечь на плечи потребителей.