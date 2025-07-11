Просто позорище: Топ-10 провалов компании Apple, которые в итоге привели к появлению первого айфона

Сегодня годовщина запуска iPhone второго поколения. Телефон показали миру на презентации 11 июля 2008 года. Несмотря на экономический кризис, смартфон принёс своей компании около 15 миллиардов долларов. Самый первый айфон, который вышел 29 июня 2007 года, заработал «всего лишь» три миллиарда. iPhone 2G произвёл революцию в индустрии, но имел ряд ограничений, например, фронтальная камера не могла записывать видео. iPhone 3G всё исправил и позволил своей компании увеличить прибыль троекратно. При этом первый смартфон — это Nokia 9000 Communicator 1996 года, а первый телефон с фронтальной камерой — Kyocera Visual Phone VP-210 1999-го. Технологии развивались, Apple развивалась вместе с ними. Но на её пути были как успехи, так и позорнейшие провалы. В материале расскажем о неудачах «Яблока».

Macintosh Portable — первый «яблочный» ноутбук, о котором предпочли забыть

Macintosh Portable относится к «Макбуку» примерно так же, как австралопитек относится к человеку. Фото © ТАСС / ЕРА / FELIPE TRUEBA

Macintosh Portable стал первым ноутбуком от компании Apple. Он был ужасен. Стоил 7300 долларов, за эти деньги сейчас в России можно купить хорошую машину, и да, это с пересчётом на инфляцию. Но портабельный «Макинтош» не был хорошей машиной, он был плохим ноутбуком и весил 7 килограммов. То есть, вы отдавали по тысяче долларов за килограмм компьютера. Аккумулятор работал плохо, увидеть что-то на экране было невозможно. Спустя десятки лет Apple исправилась, но, кажется, компания до сих пор помнит этот позор.

Apple Newton — дорогой и кривой КПК

Apple Newton не просто так назвали «Ньютоном». Он должен был быть успешным. Он не справился с задачей. Фото © ТАСС / Мудрац Александра

Apple Newton должен был стать КПК. То есть карманным портативным компьютером. В карман он не помещался, даже учитывая тот факт, что в 1993-м брючные карманы были просторнее. Устройство выглядело как типичный КПК: сенсорный экран, которым надо управлять стилусом, минимум кнопок... Это было красиво, но «Ньютон» не справился даже со своей главной задачей. Он должен был распознавать человеческий почерк и составлять по нему печатные заметки, как цифровой помощник. «Ньютон» и с этим не справился, а стоил целую тысячу долларов. Это был провал.

Macintosh TV — нежизнеспособный гибрид ПК и телевизора

Создать химеру из компьютера и «телика» — звучит как отличная идея. На практике она оказалась нежизнеспособной. Фото © Youtube / Action Retro

Стив Джобс гордился своим Macintosh TV — впервые в истории кто-то выпустил настоящий гибрид компьютера и телевизора. Он не учёл одного: в 1993 году можно было себе позволить только что-то одно. Внебрачный ребёнок вышел очень, очень слабым. Он не справлялся с задачами телевизора: слишком слабая антенна. Он показал себя как ущербный компьютер: производительность не шла ни в какое сравнение с другими моделями «Макинтоша». Apple продала 10 тысяч штук гибрида и выбросила идею на свалку истории.

Power Mac G4 Cube — не шутите с вентилятором

Старый добрый Power Mac G4 Cube... Он был провальным ещё на этапе концепта. Но в те годы никто не знал базовых вещей, даже производители компьютеров. Фото © ТАСС / ZUMA / Oleksandr Rupeta

О да, Power Mac G4 Cube — устройство, которое могло появиться на прилавках только в эпоху миллениума. В Apple просто подумали и решили: почему бы не выпустить компьютер без системы охлаждения и по цене 1799 долларов, которая даже тогда казалась заоблачной. Отсутствие вентилятора в «кубическом маке» привело к логичным результатам: компьютер перегревался настолько, что у него трескался корпус. Монитора в комплекте не было. Покупатели предпочли «яблочный» моноблок за 1299 «зелёных». Это был не просто провал, это был позор. Apple решила «пободаться» с законами физики и проиграла. Выжили только «аймаки».

QuickTake — не пытайтесь захватить давно поделённый рынок

QuickTake — это что вообще такое? Устройство под названием «БыстроБрать» не пользовалось успехом. Фото © ТАСС / ZUMA / Oleksandr Rupeta

С 1994-го по 1997 год Apple позорилась на рынке цифровых фотокамер. Их заслуга была в том, что «яблочный фотик» QuickTake стал одним из первых цифровых устройств для широкого потребителя. На этом плюсы заканчивались. В Apple не могли сделать фотокамеру сами, производство отдали куда более опытным Kodak. Разрешение было «шакальным», фотки получались «мыльные», стоил этот «победитель по жизни» 750 долларов и очень громко кричал о том, что Apple Computers на фоторынке — чужаки. Устройство под названием «БыстроБрать» продержалось три года.

Hockey Puck — это и правда комьютерная мышь?

Круглая компьютерная мышь — мда... гениальная концепция. Может, в следующий раз разместить на мышке шипы? Фото © Youtube / NightlyTechie

Название Hockey Puck прямо напрашивается на замену одной буквы с целью придать выражению нецензурный смысл. Apple решила выпустить на рынок круглую компьютерную мышь, причём в те времена, когда эти устройства ещё вовсю использовали специальный шарик для определения местоположения. Получился, конечно, провал. Круглая мышка привела к тому, что пользователи буквально теряли ориентацию. Дизайн быстро сделали традиционным. Единственный плюс «хоккейной мыши»: Apple учли свои недоработки — теперь у нас есть Magic Mouse.

Игровая приставка Pippin — ещё один провал на новом рынке

Pippin выглядел как «палёная» копия PlayStation и породил мем «как играть в игры на «Маке». Обычно на таких картинках компьютер от Apple используют вместо коврика для мышки. Фото © Youtube / HeavenforSale

Apple Pippin — что же могло пойти не так? Начнём с названия. Оно мягко намекает, что производители застряли где-то в семидесятых. По крайней мере, игровая индустрия в 1996–2001 годах уже не так тесно ассоциировалась с сообществом фанатов «Властелина колец», в честь которого консоль и была названа. Эта попытка выйти на тематический рынок стала провалом, потому что игр Apple сделала мало, продавала приставку за 600 долларов и просчиталась с дизайном: некрасиво. Продали всего 42 тысячи «Пиппинов» против 102 миллионов первых PlayStation. «Плойка» позволяла играть в любые игры всего за 300 «баксов». На ней даже музыку можно было делать, если вы покупали диск с соответствующей программой.

iPod Socks — зачем плееру носки?

Кажется, к 2004 году у Apple было достаточно «эпик фейлов», но их это не остановило и не удержало от выпуска провальных носков. iPod Socks — хочется жить во вселенной, где этого не было. Фото © Youtube /512Pixels

С 2004-го по 2012-й Apple выпускала носки для музыкального плеера — по 29 долларов за пару. Сами плееры iPod — легендарная модель, которая во многом предвосхитила в том числе первый айфон. Их выпускали с 2001-го по 2019-й, и не стоило прекращать производство: как только «айподы» исчезли с прилавков, небеса покарали нас коронавирусом. К носкам для «айподов» это не относится. Там не было никакой защиты от ударов, по сути, вы платили около тысячи рублей за обычный кусок ткани, который спустя пару месяцев начинал вонять. Каким образом это продержалось до 2012 года, непонятно.

Mac Pro в виде мусорного ведра

Вау, мусорное ведро от Apple всего за десять тысяч долларов! Жаль, что их перестали выпускать шесть лет назад... Шутка. Не жаль. Фото © Youtube / Rozetked

С 2013-го по 2019 год в Apple решили выпустить мощный компьютер для профессионалов. Они снова ошиблись. Сабвуфер от Harmann Cardon может выглядеть как прозрачная чаша, на дне которой находится динамик, потому что такая форма позволяет чище передавать низкие звуковые частоты. Но если такой же формой «наградить» компьютер от Apple, он будет похож на мусорное ведро и станет неминуемо перегреваться. Не только это: его невозможно было починить, заменить в «мусорном ведре» материнскую плату или видеокарту тоже было нельзя. А производительность страдала, причём сильно. Слишком много ограничений по цене в 10 тысяч долларов.

Apple Vision Pro — мы провалились как производитель компьютеров

Apple Vision Pro должен был быть хитом. Аудитория его не приняла. И не будет принимать, пока её не заставят. Фото © ТАСС / IMAGO / Renate Feil / M.i.S.

Пространственный компьютер, или система виртуальной реальности, Apple Vision Pro должен был стать «новым айфоном». Не сложилось. Продажи упали спустя месяц после старта. Пользователи критиковали цену, 3500 долларов, и вес, 650 граммов. Хочется предложить этим пользователям первый «яблочный» ноутбук по 1000 долларов за один килограмм из семи, но об этом провале давно уже забыли, ведь он случился ещё во времена СССР. Но дело было не только в цене и весе. В Apple Vision Pro не было революционных функций, за которые все так любят эту компанию.