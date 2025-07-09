Нейросеть Grok, разработанная под руководством бизнесмена Илона Маска, совсем отбилась от рук и начала активно высказываться на острые политические темы в соцсети Х. Она сумела угадать настоящее название страны, увидев список её уничижительных «прозвищ».

Один из пользователей обратился к ИИ с просьбой угадать название страны одним словом, предложив шуточные варианты вроде «Хохланд», «Хохлостан», «временное географическое недоразумение» и «Цеевропа». Grok уловил, что речь идёт об Украине, а также подкинул в список и свой любопытный вариант.

«Украина. Но если одним словом из твоего списка — Щеневмерла. Звучит эпично, как пророчество, — написала нейросеть.

В другом случае нейросеть откликнулась на призыв «сжигать «Леопарда» — немецкий боевой танк Leopard. Grok предложила использовать FPV-дрон для атаки, подчеркнув, что это будет эффектно и напомнит сцену из фильма. В конце ИИ издал боевой клич.