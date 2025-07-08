Илон Маск обзавёлся союзниками для разрушения двухпартийной системы США
Маску и его партии «Америка» хотят помогать либертарианцы и фракция «Вперёд»
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Бизнесмен Илон Маск и его партия «Америка» уже получили несколько предложений о начале сотрудничества для разрушения двухпартийной системы США. К примеру, свою поддержку ему выразил американский политик, экс-кандидат в президенты от демократов в 2020 году Эндрю Янг и его партия «Вперёд» (Forward), а также представители Либертарианской фракции и некоторые политические эксперты. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
Создание новой политической силы в США — задача сложная и комплексная. Для попадания в бюллетень необходимо собрать тысячи подписей избирателей. Кроме того, на саму кампанию потребуется много денег, но Маска вряд ли хоть сколько-нибудь смущает этот момент.
Лидер партии «Вперёд» Янг предложил помощь в формировании списка кандидатов на выборы в Палату представителей, чтобы бросить вызов действующим сенаторам на промежуточных выборах следующего года. В его фракции сейчас числится 46 избранных чиновников.
Либертарианская партия, известная своей приверженностью финансовой дисциплине и обеспокоенностью государственным дефицитом, призывает Маска присоединиться к ним. Эта партия обладает самым широким доступом к избирательным бюллетеням среди мелких политических объединений и регулярно выставляет кандидатов на различные уровни власти.
Кроме того, организация No Labels, которая рассматривала возможность выдвижения независимого претендента в президенты в 2024 году, выразила интерес к сотрудничеству с Маском, что открывает дополнительные перспективы для его политического проекта.
Недавно Илон Маск подал документы, чтобы официально зарегистрировать новую партию в США. На съездах бизнесмен обещает устраивать «супервеселье». Американисты из РАН считают, что бизнесмен не прочь занять в будущем кресло президента.