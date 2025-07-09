В Турции заблокировали ИИ Grok от Илона Маска за оскорбления Эрдогана и Ататюрка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bangla press
Власти Турции заблокировали искусственный интеллект (ИИ) Grok, который используется в социальной сети X, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщает Reuters.
По данным СМИ, причиной такого решения Анкары стали оскорбления от нейросети в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Прокуратура Турции начало расследование по факту инцидента;
Ранее в Сети распространился скриншот, на котором Grok оскорбляет Эрдогана и первого президента Турции Мустафу Кемаля Ататюрка.
Ранее в Турции заблокировали Rutube. Причиной стала реклама азартных игр.