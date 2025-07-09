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9 июля, 09:24

В Турции заблокировали ИИ Grok от Илона Маска за оскорбления Эрдогана и Ататюрка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bangla press

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bangla press

Власти Турции заблокировали искусственный интеллект (ИИ) Grok, который используется в социальной сети X, принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску. Об этом сообщает Reuters.

По данным СМИ, причиной такого решения Анкары стали оскорбления от нейросети в адрес президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Прокуратура Турции начало расследование по факту инцидента;

Ранее в Сети распространился скриншот, на котором Grok оскорбляет Эрдогана и первого президента Турции Мустафу Кемаля Ататюрка.

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Ранее в Турции заблокировали Rutube. Причиной стала реклама азартных игр.

Никита Никонов
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