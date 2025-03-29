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Регион
29 марта, 07:26

Rutube заблокировали в Турции

Rutube заблокирован на территории Турции из-за рекламы азартных игр

Турецкий регулятор BTK объявил о блокировке российского видеохостинга Rutube в республике. Доступ к нему закрыт уже у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.

При попытке открыть Rutube на территории Турции теперь всплывает сообщение «Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года» и выдержка из уголовного кодекса страны.

«Нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма», – гласит сообщение.

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А ранее в Дагестане и Чечне приняли решение о блокировке Telegram. Оно принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. При этом пользователи в ряде регионов Северного Кавказа сообщали о сбоях в работе мессенджера c 2024 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sharaf Maksumov

Андрей Бражников
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