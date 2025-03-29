Rutube заблокировали в Турции
Rutube заблокирован на территории Турции из-за рекламы азартных игр
Турецкий регулятор BTK объявил о блокировке российского видеохостинга Rutube в республике. Доступ к нему закрыт уже у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.
При попытке открыть Rutube на территории Турции теперь всплывает сообщение «Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года» и выдержка из уголовного кодекса страны.
«Нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма», – гласит сообщение.
А ранее в Дагестане и Чечне приняли решение о блокировке Telegram. Оно принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов. При этом пользователи в ряде регионов Северного Кавказа сообщали о сбоях в работе мессенджера c 2024 года.
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