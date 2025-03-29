Rutube заблокировали в Турции

Турецкий регулятор BTK объявил о блокировке российского видеохостинга Rutube в республике. Доступ к нему закрыт уже у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.

При попытке открыть Rutube на территории Турции теперь всплывает сообщение «Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года» и выдержка из уголовного кодекса страны.

«Нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма», – гласит сообщение.