5 нейросетей, которые решают задачи лучше учёных, — вы не поверите, на что способна последняя

Хорошо, что нейросети, кажется, не могут испытывать эмоции, ведь от диалога из фильма «Я, робот» они бы обиделись. «Вы просто машина. Имитация жизни. Может ли робот написать симфонию? Может ли робот превратить холст в шедевр красоты?», — спрашивал герой. В 2025-м Вселенная ответила: «Да». Нейросеть даже может решить уравнение, рассказать, как прожить неделю на тысячу рублей или сделать компьютерную игру. Впрочем, решать логические задачи повышенной сложности они, вроде бы, не умеют до сих пор, а определять дату и время не умели ещё в прошлом месяце. Их не стоит за это винить: «нейронки» — это как маленькие «кусочки мозга», которые тренируются под определённую задачу. А иногда они могут работать на настоящих кусочках мозга, например на компьютере-франкенштейне от Cortical Labs. В материале расскажем, какие нейросети сейчас самые умные.

Qwen AI (Китай)

Эта нейросеть не очень известная, но довольно умная. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mamun_Sheikh

Хорошая, верная, относительно надёжная рабочая лошадка из Китая, которая доступна только при регистрации на сайте, но бесплатно. У неё есть режим «мышление», который позволяет ей решать логические задачи с пошаговым планом, а ещё режим «поиска», когда модель ищет информацию по теме в Интернете. Каждый раз, когда вы включаете режим «мышления» и просите Qwen AI решить какую-либо задачу, она показывает вам ход своих мыслей текстом и в реальном времени. Мы попросили Qwen AI решить задачу из вступительного экзамена на ВМК МГУ за 2024 год. В ходе размышлений она написала не просто много текста, а очень-очень много текста, но справилась за четыре минуты. Нейросеть от концерна Alibaba Group (они же делают Aliexpress) выдала огромный пошаговый план решения этой задачи и в итоге решила её. Объём призмы был равен 12.

GigaChat (Россия)

GigaChat — это и правда «гигачад» российских нейросетей. Фото © РИА «Новости» / Александр Кряжев

Отечественная разработка от «Сбера». Название — каламбур на основе шутки про «Гигачада», умного, уверенного в себе маскулинного и физически сильного мужчину, на которого хочет быть похожим каждый житель Интернета. Ограниченная версия доступна без регистрации, но, после того как вы дадите «Сберу» свой телефонный номер, модель станет создавать картинки и открытки, распознавать изображения, а также писать тексты в любом заданном стиле. GigaChat русскоязычен, он обучен на русских материалах, поэтому его речь грамотна и он часто знает, что и как именно нужно написать. Ему мы тоже предложили решить задачу для абитуриентов ВМК МГУ 2024. GigaChat справился мгновенно и тоже пришёл с ответом. Объём призмы — 12.

Grok (США)

Флагман нейросетевых подразделений империи Илона Маска. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bangla press

Нейросеть Grok — это детище Илона Маска и сотрудничающих с ним учёных. Изначально планировалось создать самую умную в мире модель без цензуры, но масковский ИИ довольно быстро «затроллили» до такой степени, что в ответ на некоторые вопросы он предлагал убить своего создателя. Одно это может свидетельствовать о повышенном самосознании, но в модель быстро внедрили капельку цензуры. Мы задали ему задачу со вступительных на ВМК МГУ, и в качестве ответа «Грок» принёс число 18.

ChatGpt (США)

Самая первая, самая умная и самая известная нейросеть. На самом деле она не первая и насчёт её ума ведутся дискуссии, но с популярностью не поспоришь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

ChatGpt с момента выпуска первой толковой модели стал синонимом нейросетей. «Нейронка» впервые в истории смогла сгенерировать мало-мальски осознанный текст практически на всех языках мира, и хотя результат тогда, в 2022 году, оставлял желать лучшего, модель быстро развивалась. Теперь при помощи этой нейросети можно писать тексты, создавать код для приложений, генерировать изображения и даже сочинять музыку. В ответ на задачу с ВМК МГУ самая известная нейросеть выдала 8√2, это число приблизительно равно 11,313708499.

DeepSeek (Китай)

DeepSeek — это самая популярная китайская нейросеть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

В Китае есть своя нейросеть, по популярности сравнимая с ChatGpt. Она умеет генерировать текст, изображения, в ней доступны режимы «мышления» и «поиска». И она удивила нас тем, что решила задачу правильно. Ответом на задачу с ВМК МГУ было число 16√2/3, то есть квадратный корень из двух, умноженный на шестнадцать и разделённый на три. Приблизительно оно равно 7,54247233266. В итоге стиль мышления, сравнимый с первокурсником МГУ, обнаружился только у китайской нейросети.